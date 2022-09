La estadounidense Serena Williams perdió este viernes por 7-5, 6-7(4) y 6-1 ante la australiana Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, en el partido que podría marcar el punto final de su carrera. Un total de 72.039 espectadores acudieron al USTA Billie Jean King National Tennis Center y 23.859 fans agotaron las entradas de la pista Arthur Ashe para asistir al último partido de la carrera de Serena Williams, según datos oficiales facilitados por la organización.

En Flushing Meadows ya no se habla de 'siete de la tarde' sino de 'Serena Time' (la hora de Serena), pues los cuatro partidos de Williams se han organizado a esta hora en la pista Arthur Ashe, en horario de máxima audiencia televisiva. La cadena 'ESPN', dueña de los derechos televisivos en Estados Unidos, transmitió en horario de máxima audiencia los tres partidos de individuales de Williams, además del último dobles de su carrera junto a su hermana Venus, perdido el jueves en una pista Arthur Ashe completamente llena. Cada una de estas noches registró resultados extraordinarios, con un promedio de 2.7 millones de telespectadores para el partido del lunes y un máximo de cinco millones en el momento clave del encuentro de segunda ronda ganado por Williams contra la estonia Anett Kontaveit. Ese dato mejora un 289% el resultado del tercer día del torneo de 2021, según informó la cadena 'ESPN'.

Williams, de 40 años, aseguró en una reciente entrevista que está preparada para dejar el tenis y sugirió que esto pasaría después de este Abierto de Estados Unidos.

La estadounidense conquistó 73 trofeos en su carrera, entre ellos 23 'grandes', con siete Wimbledon, siete Abiertos de Australia, seis Abiertos de Estados Unidos y tres Roland Garros.

¿Seguir? "No creo, pero nunca se sabe"

La estadounidense aseguró este viernes, tras su eliminación, que en este momento no piensa replantearse la idea de retirarse del tenis, pero dejó abierta una pequeña posibilidad al asegurar que "nunca se sabe". "No creo, pero nunca se sabe. No lo sé", afirmó Serena Williams en su emotiva entrevista en una pista Arthur Ashe repleta. "Muchas gracias, lo intenté. Gracias papá, sé que estás viendo. Gracias, mamá", dijo Williams, antes de conmoverse. "Gracias a todos los que estuvieron a mi lado durante estos decenios. Pero empiezo con mi familia. No sería Serena si no hubiera Venus, así que gracias, Venus. Ella es la única razón por la que Serena existió", afirmó.