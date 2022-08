Han pasado seis semanas desde que aquel 18 de julio en el que el nuevo Zamora CF echó a andar con los reconocimientos médicos y ya está en semana de competición, en el punto de partida para una nueva temporada. Desde el club admiten que tienen ganas de que arranque la Liga con una plantilla que, aunque no está al cien por cien, como casi ningún equipo a estas alturas de curso, sí ha asimilado de forma positiva los conceptos que pide el entrenador, Yago Iglesias, y se encuentra en un “alto porcentaje de su capacidad”. “Tenemos ganas, pero este tiempo, aunque largo, era necesario porque tenemos 20 caras nuevas que necesitaban su periodo de adaptación, integración y asimilación de conceptos”, comentaba el secretario técnico.

César Villafañe afirmaba estar “muy contento” con la plantilla confeccionada que está “totalmente preparada” y dirigida a lograr el ascenso a Primera RFEF, y no dudaba en poner en valor aspectos como la “calidad, equilibrio y versatilidad” que hay en el equipo zamorano 22-23. “Se nota mucho la progresión y la adquisición de los automatismos” aunque sí quiso insistir en que todavía queda camino por recorrer para llegar al cenit.

Un buen bagaje

Han sido ocho amistosos con un bagaje de dos derrotas ante el Atlético Bembibre y Gimnástica Segoviana en el debut y despedida del ciclo de encuentros amistosos, y seis victorias ante, incluso, un rival de superior categoría como es el Alcorcón. No obstante, lo más importante fue la clasificación para la final de la fase autonómica de Copa RFEF, tras superar al Salamanca y Bembibre, que era el primer reto a conseguir por el nuevo plantel rojiblanco. “Lo importante de estos partidos (sin contar los de Copa) era dar pasos, hacer algunas probaturas que en los encuentros oficiales no puedes, más allá del resultado”, indicó el director deportivo rojiblanco quien, no obstante, sí reconoció que los resultados positivos dan confianza a los jugadores en sí mismos y en el proyecto.

Una semana “típica”

Con la plantilla absolutamente lista, el equipo inicia hoy una semana más o menos típica de competición, teniendo en cuenta que en esta primera jornada jugarán el sábado a las 18.30 horas en el Ruta de la Plata, aunque la hora habitual en los partidos de casa será los domingos a las 17.30 horas. “Esta semana es así porque después jugamos el miércoles 7 con la Cultural Leonesa la Copa RFEF, y entrenamos todos los días hasta la fecha de partido”, sin olvidar que el viernes tienen también prevista la ofrenda floral a la patrona, la Virgen de la Concha, a la que se encomendarán para cumplir con sus objetivos.

En cuanto al estado de la plantilla es óptimo y tan solo Javi Duro está en la enfermería, aunque ya en la recta final de la recuperación de una rotura de fibras en el cuádriceps que no le ha permitido avanzar al mismo ritmo que sus compañeros. Por último, con 23 jugadores (Luengo tiene ficha en el B) solo queda resolver el futuro de Mapisa al que le siguen buscando un club al que ir cedido.