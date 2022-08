El Zamora CF cerró su ciclo de amistosos de pretemporada con una derrota en un partido gris ante la Gimnástica Segoviana, equipo con el que comparte categoría aunque no grupo puesto que los del acueducto están encuadrados en el grupo madrileño. A pesar de lo buena pretemporada que ha rubricado el equipo de Yago Iglesias, hay que admitir que el equipo zamorano no estuvo a la altura esta vez de compromisos anteriores y fue claramente derrotado por un rival más eficaz en sus llegadas que los zamoranos, que apenas pusieron a prueba la portería local.

Fue un partido espeso de los de Yago Iglesias, donde demostraron muchos problemas en la salida del balón y en la fluidez del juego. Una derrota en todo caso que no debe empañar la buena pretemporada de los zamoranos, que sin embargo deberán dar su mejor versión ante el Valladolid Promesas. Salió el Zamora con líneas adelantadas y buscando protagonismo, con un ritmo alto de juego y disponiendo de la primera oportunidad en un mano a mano de Dani Hernández que saldría desvíado. Pero solo dos minutos después se adelantaba la Gimnástica con un tanto de Javi Borrego cuando únicamente habían transcurrido diez minutos. A partir de ese momento la iniciativa en el juego y el dominio fue para los segovianos, que llegaban al área zamorana con relativa facilidad pudiendo haber hecho el segundo gol en un remate de De Frutos que se estrelló en el larguero. El equipo de Yago Iglesias trataba de recomponerse y equilibraba el dominio local con posesiones más largas y buscando abrir el campo por las bandas. Sin embargo, y pese a mostrarse superior y a trenzar un juego más vistoso, al equipo zamorano le costó superar líneas y no fue capaz de generar oportunidades de gol. Los jugadores de Yago Iglesias se fueron diluyendo sin encontrar nunca su fútbol ni su estilo. Tras el descanso, y con la mente puesta ya en el debut liguero del próximo sábado, Iglesias puso en liza un once completamente diferente para evaluar a todos los jugadores y probar nuevos sistemas. Era un nuevo Zamora, fresco y con más energía, aunque sin ensamblaje. Trató de coger de nuevo el timón buscando a Pana e Ibán Ribeiro, que eran las referencias en la punta del ataque, con Miguelez y Sancho por las bandas, un esquema de clara vocación ofensiva con el sustento de Alex Ares y Vallejo en el centro del campo. Amez y Prada también empujaban desde los laterales para intentar ganar superioridad en el centro del campo frente a una Gimnástica que cedía la iniciativa y miraba de reojo al contragolpe. No conseguía el Zamora profundizar, errático en la búsqueda de espacios y sin la suficiente velocidad en su fútbol para desordenar a los segovianos, muy atentos en el quite y en la recuperación. Buscó el empate el Zamora, pero sin la convicción suficiente. SENTENCIA LOCAL Seguía el partido sin sobresaltos hasta que la Segoviana, en su primera oportunidad de este segundo período, sentenció el partido a seis minutos para el final con un tanto de Javi Acuña tras una rápida acción de los locales. Con poco menos de diez minutos en juego, el equipo del acueducto cerró líneas, anestesió el partido y esperó en su área a un Zamora que no estuvo lo suficientemente preciso para ni siquiera acortar distancias. Con este 2-0 en tierras segovianas, el equipo de la capital del Duero termina su pretemporada y se pone en “modo competición”. El debut liguero llega en menos de una semana para un equipo que, a pesar de este resultado, ha rubricado un buen periodo de preparación con el que, confían, hayan vuelto a ilusionar a la afición zamorana. Gimnástica Segoviana CF: Carmona (Julen Pagola, 74´), López, Javi Marcos, Hugo Diaz (Diego Almendariz, 63´), Gómez, Javi Borrego (Iván Gómez, 46´), Borao (Manu, 63´), Fer Llorente, De Frutos, Arribas (Arranz, 63´) y Acuña. Zamora CF: Iricibar, Salvi, Dani Hernández, Juanan, Altube, Caballé, Ander El Haddadi, Pereiro, Manu Viana, Nahuel, Luismi Segunda parte: Troya, Prada, Vallejo, Theo, Ribeiro, Pau Miguelez, Pana, Sancho, Alex Ares, Ámez, Aziz GOLES: 1-0, Javi Borrego (10´) 2-0, Javi Acuña (84´) ÁRBITRO: Iglesias Sanz (Colegio segoviano). CAMPO: La Albuera. Alrededor de 300 espectadores.