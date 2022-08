El Zamora CF descarta retransmitir sus encuentros de Segunda RFEF desde el Ruta de la Plata

El Zamora CF ve más que complicado poder retransmitir sus encuentros de casa y podérselos ofrecer a los aficionados que no puedan acercarse durante la capaña al Ruta de la Plata. Para la actual temporada 22-23, la Federación Española de Fútbol deja a los clubes participantes en Segunda RFEF la libertad de gestionar y negociar sus derechos audiovisuales puesto que no están centralizados, como sí ocurre con la Primera RFEF, categoría en la que compitió el pasado curso el Zamora CF. Con esta situación, y cuando quedan ocho días para que los rojiblancos inicien el campeonato, desde el club confirman su decisión de no retransmitir los encuentros de casa.

En este sentido, añadieron que “ninguna plataforma se ha puesto en contacto con nosotros para darlos, y hacer una retransmisión propia de calidad requiere de una serie de elementos técnicos de los que no disponemos”. Así, y salvo que se llegue a un acuerdo de última hora, parece que no habrá retransmisión desde el Ruta de la Plata. La realidad es que en la planta noble había división, o debate, sobre este asunto. El hecho de ofrecer un servicio audiovisual a los aficionados que no puedan desplazarse al estadio es un factor positivo para los responsables del Zamora CF pero que también chocaba de pleno con su deseo de que se vea un gran ambiente en las gradas en los partidos como locales. Por el momento, por tanto, no se ofrecerá este servicio que sí tendrán otros clubes de la categoría. EN PRIMERA RFEF, SÍ Donde sí habrá retransmisión, a pesar de todos los problemas que hubo en la recta final de la temporada anterior con la empresa adjudicataria, es en Primera RFEF. Finalmente la plataforma internacional InStat TV se encargará de emitir todos los encuentros de la Primera Federación española y las dos primeras jornadas serán totalmente gratis para los usuarios que se abonen y paguen por ese servicio. La Real Federación Española de Fútbol y la plataforma llegaron a un acuerdo para transmitir todos los partidos y el contrato durará hasta la temporada 2024-25.