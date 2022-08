“Con ocho basta” era una famosa serie americana de los años 70 cuyo título bien podría ser el que explique la situación actual del CB Zamora Enamora a una semana de su regreso a las pistas con el inicio de la pretemporada. Y es que, esa es la cantidad de jugadores que previsiblemente esté en disposición de Saulo Hernández en la primera sesión programada para el inicio de septiembre. Una realidad motivada por los precios del mercado y los deseos de sumar al proyecto solo jugadores capaces de guiar al grupo hacia su objetivo.

“En principio, ahora mismo empezaremos con ocho jugadores los entrenamientos. Los seis que forman parte de la plantilla (Pinda Traoré, Round, Kalinicenko, Stilma, Marín y Persson), el hermano de Erikas, que trabajará con nosotros en septiembre, y Fabio, quien ya participó en la puesta a punto de la campaña anterior”, afirma Saulo Hernández, consciente de la necesidad de incorporar “al menos cinco fichajes más” antes del inicio de la liga en LEB Plata.

Pese a que esta situación no sea la ideal, lo cierto es que tener el 50% de la plantilla por definir no preocupa en demasía al CB Zamora Enamora. No es la primera vez que se enfrenta a esta problemática y su postura de esperar que los días corran ya le ha dado resultado en el pasado.

“Esto no es como empieza, sino como acaba”

“Me encantaría contar con el mayor número de efectivos desde el primer día”, asegura Hernández, al que “la experiencia” le dice que “esto no es como empieza, sino como acaba”. “Todas las pretemporadas hemos tenido este problema y hemos arrancado con esa sensación de estar incompletos pero, según avanzan los meses, se demuestra que es preferible esperar que fichar a lo loco para ocupar plazas”, expone el técnico, apostillando que “lo importante es acercarse al equipo que se quiere”, a la mejor plantilla que se pueda conseguir.

MARGEN DE MANIOBRA PARA EL FUTURO

Ese bagaje de temporadas atrás también ha ofrecido otra importante lección al club zamorano: es mejor tener margen de maniobra de cara al futuro. Motivo por el que “se tratará de dejar una ficha libre al inicio de temporada”. “Es habitual que haya lesiones, jugadores que no encajan o se destapen carencias con el paso de las semanas, por lo que se intentará dejar esa ficha sin usar y observar la evolución del equipo”, explica un Saulo Hernández que espera se pueda utilizar para “poner la guinda al pastel” y no por otros motivos.

Aunque no tenga ninguna prisa por cerrar su plantilla, eso no significa que el CB Zamora Enamora no esté pendiente de cada oportunidad o activo en la búsqueda de jugadores. Todo lo contrario. Sin embargo, la tarea está siendo más difícil que en otras temporadas pues el mercado de fichajes ha visto como las exigencias económicas se han disparado.

“Está siendo un verano complicado”, confirma Saulo Hernández, señalando que era “una realidad esperable” fruto de una conjunción de detonantes dentro del baloncesto nacional. “Se trata de una reacción en cadena. Por una parte, el mercado de LEB Oro se ha encarecido con la presencia esta temporada en esa categoría de Andorra, Burgos y Estudiantes”, relata el técnico, detallando: “eso hace que el nivel económico suba tres escalones de golpe y varios proyectos de LEB Plata ofrezcan más dinero a algunos jugadores para que se unan a su proyecto”.

“Por otra parte, la conferencia Este ha vuelto a recuperar galones tras una temporada en la que bajó el nivel con el descenso de Huesca y Palma, así como con el crecimiento de proyectos como los de Ibiza y Cartagena”, determina un Saulo Hernández que concluye: “La suma de estos factores hace que sea más difícil conseguir el jugador deseado”.

"Ojalá llegue el día que, en junio, podamos elegir al jugador que queramos"

Envuelto pues en un mercado de fichajes cada vez más intrincado, el CB Zamora Enamora sabe que tendrá que esperar su turno para “realizar la oferta adecuada al jugador correcto”. Una estrategia que conoce a la perfección y que, pese a haber ganado poder adquisitivo, se ve forzado a adoptar nuevamente. “Ojalá llegue el día que, en junio, podamos elegir al jugador que queramos como otros clubes pero, aunque cada día tenemos más recursos, no estamos en ese punto. Somos conscientes de ello, pero tampoco nos lamentamos; esperaremos para encontrar el fichaje que se ajuste a la relación calidad-precio que buscamos”, sentencia Saulo Hernández, al que -probablemente- le tendrá que bastar con ocho jugadores para empezar a entrenar.