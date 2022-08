El Euronics Caja Rural ha sufrido una inesperada baja de cara a la presente temporada. Se trata del jugador benaventano Ángel Jiménez, quien no podrá continuar en el InterSala Zamora debido a motivos personales que harán imposible su vinculación al club rojiblanco.

Jiménez, que había renovado con InterSala Zamora este mismo verano, ha llegado a un acuerdo con el club para no formar parte de la escuadra que dirigirá Juanito esta campaña. El ala no ha tenido más remedio que decir adiós al equipo cuyo escudo ha defendido en las últimas temporadas y con el que no podrá comenzar la pretemporada.

El club ha agradecido a Ángel Jiménez su ejemplar comportamiento dentro del InterSala Zamora, así como su desempeño a lo largo de su estancia en la entidad, deseándole lo mejor en su futuro personal y profesional.