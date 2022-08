Mario García Romo, con su medalla de bronce en los Europeos de Múnich, se ha convertido en el último estandarte de los 1.500, una distancia que en España siempre ha tenido grandes protagonistas y que con el corredor formado en las filas del Vino de Toro Caja Rural, que aspira en un futuro a superar al noruego Jakob Ingebrigtsen, rememora viejos tiempos.

Mario García Romo, el atleta con raíces toresanas, se marcha de Múnich con un bronce que, “aunque sabe amargo, sienta muy bien”. Su objetivo era subir algún escalón más en el podio, acudió a tierras alemanas pensando únicamente en el oro, pero enfrente tuvo a la gran sensación del atletismo mundial, Jakob Ingebrigtsen, coleccionista de títulos. El noruego, en Múnich, hizo doblete en 1.500 y 5.000, en Tokio se proclamó campeón olímpico de 1.500 y hace solo un mes, en Eugene (Estados Unidos), ganó también el oro mundial en 5.000. Es una máquina imparable de la que, sin embargo, el corredor con pasado en el Vino de Toro Caja Rural estuvo muy cerca.

Bajo la intensa lluvia que cayó sobre el Estadio Olímpico de Múnich, Mario García Romo aguantó detrás de Ingebrigtsen hasta la última curva, en la que comenzó a sufrir y fue superado por Jake Heyward. Con un tiempo de 3:34.88 entró tercero y se colgó el bronce.

“Esta medalla es la recompensa al trabajo de muchos años. Sabe un poco amarga porque quería el oro pero también sabe a motivación y sobre todo a las ganas de querer hacer más los próximos años”, confesó a los medios García Romo en el Estadio Olímpico de Múnich, donde Ingebrigtsen siguió escribiendo con letras de oro las páginas del libro del atletismo internacional.

“Ingebrigtsen está en otro nivel, es campeón de todo y le llamaría el mejor atleta de mediofondo de todos los tiempos en Europa. Alguna persona dirá que no, pero si quieres convertirte en leyenda debes ganar a la leyenda. Tenemos una referencia para los próximos años. Ahora no somos el favorito, tenemos a otra persona delante nuestra y hay que intentar ganarle”, declaró el atleta de raíces toresanas.

Después de este Europeo, en el que pudo dejar atrás su ausencia en el podio de Oregon este verano, el atleta español concluirá la temporada en Lausana (Suiza), en la Liga de Diamante, y después cogerá vacaciones. A la vuelta iniciará en Boulder, Colorado (Estados Unidos), una nueva etapa profesional. A 1.600 metros de altitud entrenará con el On Athletics junto a Dathan Ritzenhein.

“Tengo ganas. Hay gente muy buena con la que podré entrenar y que me harán mejor porque poco a poco porque quiero convertirme en el mejor atleta que pueda ser”, señaló, mostrando esa ética de trabajo aprendida de joven en Toro.

“Hay que soñar siempre a lo grande y yo lo hago con el oro mundial o europeo, que a lo mejor no parece realista, pero hay que tener objetivos e ilusiones aunque sean ambiciosas. Si luego no lo consigues, si lo has dado todo, te sentirás bien”, apunta Mario García Romo.

La medalla de bronce que ya luce en su palmarés es un orgullo para Villar de Gallimazo, el pequeño pueblo salmantino donde se crió. De allí salió hace tiempo rumbo a la Universidad de Mississipi, dónde estudió Biotecnología y pudo competir con los Ole Miss. Con ese equipo se proclamó en marzo de 2022 campeón universitario de Estados Unidos en la prueba de la milla en pista cubierta, siendo el primer español en ganar un título bajo techo de la NCAA.

Con confianza, ilusión y descaro, Mario García Romo ha derribado la puerta del 1.500 español. En el Mundial de Eugene (Oregon) fue cuarto, firmando así un grandioso debut en una competición internacional a nivel absoluto con la selección; y en Múnich ha terminado de refrendar su progresión con un podio que le señala como uno de los grandes corredores del futuro en el kilómetro y medio.

La próxima temporada los objetivos los tiene claros. “Campeonato de España, Europeo en pista cubierta en Estambul y Mundial en Budapest”. Su ambición es grande.

Mario García Romo sueña así con seguir sumando éxitos, ejerciendo como el último estandarte de una distancia en la que España llevaba sin lograr un metal en los Europeos desde hace seis años cuando David Bustos se colgó la plata en Amsterdam 2016. Seis años de espera que cerró con una marca para la historia, 3:34.88, la mejor desde el 3:35.27 de Fermín Cacho, que hasta Múnich era el récord del campeonato. Una cita en la que está llamado a pelear por todo.