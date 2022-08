El Real Betis del chileno Manuel Pellegrini sigue con su dinámica ganadora en LaLiga, a pesar de que todavía no puede completar su plantilla con los nuevos fichajes, y está en posiciones de vanguardia al sumar seis puntos tras sus victoria ante el Elche y este sábado frente al Mallorca del mexicano Javier Aguirre, al que derrotó 1-2 con goles de penalti materializados por Borja Iglesias.

Aguirre (63 años) y Pellegrini (68) peinan canas con experiencia contrastada en el fútbol mundial y se vieron las caras en un duelo intenso desde el primer minuto que saldó con 15 tarjetas amarillas, 7 para los locales y 8 para los visitantes.

El Betis se presentó en la isla mermado por las bajas y los fichajes que no puede inscribir; el Mallorca lo hizo con una plantilla con solo dos caras nuevas (Rajkovic y Copete) y bajas y altas todavía por determinar.

El penalti condicionó el desarrollo de la primera parte. Battaglia cortó con el antebrazo un balón que conducía Juanmi en el área y, aunque González Fuertes no apreció en un principio la falta máxima, terminó concediéndola tras ser avisado por el VAR.

El Mallorca había empezado bien, pero a partir de la ventaja de los verdiblancos -hoy con camiseta azul rayada- tuvo que improvisar sobre la marcha ante un Betis al que parece no afectarle la racha de lesiones ni las trabas burocráticas para inscribir a los nuevos fichajes.

Los bermellones toparon con los imponderables en la primera parte. Si el ídolo de la afición, el kosovar Vedat Muriqi no recibe balones en condiciones, su aportación es mínima; si la línea de cinco defensas con tres centrales es superada con más facilidad de la prevista, el agujero es enorme, incluso para un portero de la categoría del internacional serbio Predrag Rajkovic.

El equipo de Pellegrini tuvo la calma suficiente para resistir la intensidad de los locales, empujados por su público, una parte de ellos, viendo el partido a unos 7 metros del terreno de juego tras la eliminación de la pista de atletismo.

El Betis no solo resistió la intensidad local, sino que también se acercó con peligro. No aprovechó sus ocasiones y lo pagó en la reanudación (min . 56) con el gol lanzándose en plancha de Muriqi tras un medido centro del surcoreano Kang In Lee.

El kosovar se tapó un ojo para celebrar con los aficionados el gol, en alusión al mote de "Pirata" con que se le conoce en la isla.

La alegría duró poco en el feudo mallorquinista. Otra acción desafortunada de Battaglia al cometer un segundo penalti, esta vez mucho más discutible al derribar a Fekir, obligó al Mallorca a un esfuerzo ímprobo para volver a igual el marcador.

Borja Iglesias volvió a marcar desde los once metros y su doblete, unido al gol ante el Getafe, le convierte de manera provisional en el máximo goleador de la Liga.

Los bermellones rozaron el empate en varias ocasiones, la más clara de ellas, un lanzamiento directo que el surcoreano Kang In Lee estrelló en el larguero; el rebote lo cazó Jaume Costa, pero su disparo lo despejó Rui Silva.

El tramo final fue frenético, pero el Betis supo mantener su ventaja ante un Mallorca castigado en exceso por dos penaltis absurdos.

Ficha técnica

1 - Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Copete, Raillo, Valjent, Costa; Battaglia (Babá, min. 79), Grenier (Antonio Sánchez, min. 63), Dani Rodríguez (Abdón Prats, min. 79); Kang in Lee y Muriqi.

2 - Real Betis: Rui Silva; Aitor Ruibal, Edgar Pezella, Edgar, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho (Morón, min. 89); Rodri (González, min. 64), Fekir, Juanmi; Borja Iglesias n(Akouokou, min. 79)

Goles: 0-1, min. 8: Borja Iglesias, de penalti; 1-1, min. 46: Muriqi; 1-2, min. 71: Borja Iglesias.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano). Enseñó tarjetas amarillas a Grenier (min . 48), Dani Rodríguez (min. 65), Battaglia (min. 69), Raillo (min. 69), Maffeo (min. 83); a Carvalho (min. 1), Juanmi (min. 36), Fekir (min. 65), Pezella (min. 70), Rober (min. 82), Rodríguez (min. 83), Rui Silva (min. 85), del Betis.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la LaLiga disputado en el Visit Mallorca Estadi ante 15.579 espectadores, unos 500 de ellos, aficionados del Betis. El club balear estrenó la nueva grada de la Tribuna Este que acerca al público al terreno de juego tras la eliminación de la pista de atletismo. Steve Kerr, ex jugador, entrenador de los Golden State Warriors, actual campeón de la NBA, y de la selección nacional de Estados Unidos, presenció el partido en el palco de Son Moix invitado por el presidente del club balear, Andy Kohlberg.