El Atlético Benavente se fue goleado de Noia en su primer y decepcionante ensayo de la pretemporada. El equipo zamorano se mostró poco ensamblado y frágil en defensa y aún pudo haber recibido una goleada más amplia de no haber sido por los palos y las paradas de Imanol y Simón.

Comenzó el partido con un Noia más intenso que en los primeros compases ya generó peligro con dos ocasiones de Bruno Gomes, una que sacó in extremis Imanol y otra que se fue fuera por poco. Y sin que los zamoranos apenas pudieran pasar de mediocampo en el minuto dos Lluc remató al poste tras una gran acción individual desde la banda de Marcelo.

Y tanto iba el cántaro a la fuente que el Noia marcó el primer gol con el infortunio de que un disparo lejano de Neguinho dio en un jugador del Atlético Benavente e hizo imposible la parada para Imanol.

Pese al gol, seguía sin haber noticias de un Benavente muy cohibido mientras que el Noia mantenía un ritmo muy alto y un juego eléctrico que le permitía llegar con facilidad al área. Un disparo de Altamirano rozando el poste volvió a intimidar a los benaventanos y a los siete minutos Chema Sánchez se vio obligado a solicitar un tiempo muerto.

Pareció salir mejor el Benavente, que empezó a cortar el juego de los gallegos para que no tuvieran posesiones tan largas y después de una falta de Marcelo llegó la primera oportunidad zamorana con un disparo de Josema al poste. Pero Altamirano rozaba el gol en la siguiente acción y el Benavente seguía sin ser capaz de sacudirse el dominio de los coruñeses, que volvían a toparse con el palo tras un remate de Pirata.

El Benavente intentaba rearmarse y aunque con más dificultades mejoraba en su juego cuando Malaguti puso a prueba a Gozi. Poco después y en una jugada ensayada We Casas equilibraba el marcador. Sin embargo, el Noia no aflojaba y de nuevo el poste evitaba el gol tras un duro disparo de Bruno Gomes. Y después era una gran mano de Imanol la que evitaba el disparo de Edu Jabá.

Insistía el Noia y encontraba de nuevo el gol por medio de Lluc después de un robo de balón y de un remate inapelable del catalán. Sólo un minuto después y con un Benavente despistado volvía a marcar Lluc a un minuto para el descanso tras una jugada individual por la banda izquierda en la que terminó superando a Imanol. Pero cuando parecía que el Benavente llegaría a la media parte con dos goles de desventaja un sorprendente remate de Dani Colorado desde su campo puso en un puño el marcador.

En la segunda parte el Benavente salió con Dani Simón, Josema, Brian, Malaguti y Dani Colorado. El Noia volvió a empezar con más energia y a los seis minutos Altamirano ampliaba la ventaja para su equipo aprovechando en el segundo palo un servicio de Marcelo. El gol impulsó a los coruñeses ante la inconsistencia de un Benavente frágil en defensa y que llegaba tarde a casi todas las jugadas.

El Noia no perdonaba y Bruno Gomes hacia el quinto al saque de una falta. Intentó reaccionar el Benavente y se fue arriba con más convicción. Josema puso a prueba al portero local pero sería Dani Simón el que se tendría que lucir para sacar dos remates de gol de Rafinha.

A dos minutos para el final era expulsado Malaguti después de hacer una falta dejando a su equipo en inferioridad recibiendo un nuevo gol que hizo más dolorosa la goleada.