El Zamora CF gana en el Helmántico y sigue adelante en la Copa Federación

El Zamora CF superó de forma cómoda al Salamanca UDS (0-2) y sigue adelante en la Copa Federación, donde le espera el Atlético Bembibre el próximo sábado. El equipo de Yago Iglesias fue superior al salmantino y no necesitó su mejor nivel para sacar adelante el partido con un gol al principio y otro casi al final en un encuentro en el que por momentos pareció jugar andando.

Después de unos primeros minutos de tanteo, fue el Zamora el que tomó la iniciativa buscando el control del balón frente a un conjunto salmantino que no se encontraba cómodo y que perdía la pelota con facilidad.

Sólo habían pasado cinco minutos cuando Silva puso por delante al Zamora. El tanto llegó tras un fallo defensivo de la defensa local que aprovechó el jugador del Zamora sobre la línea de gol para rematar de cabeza sin oposición.

El tanto hizo reaccionar al Salamanca, que con más intensidad comenzó a ganar terreno frente a un equipo zamorano que daba un paso atrás. Y los charros dispondrían de su primera oportunidad tras un buen centro de Pereira que por muy poco Alvarito no llega a rematar en boca de gol.

Más clara sería la siguiente cuando tras una recuperación de Gustavo que combinó con Amaro y su centró lo remató Gabri por encima del larguero.

Mandaba ahora el Salamanca, con mucha seguridad en su juego mientras que el Zamora no encontraba la manera de sacudirse el dominio y tenía que concentrar sus esfuerzos en tapar todos los espacios. Aún así el Salamanca lograba superar las líneas zamoranas y de nuevo Gabri tuvo la oportunidad de empatar el partido con un disparo que pasó muy cerca de la portería de Julio Iricíbar.

El partido tenía poca intensidad aunque el Zamora, con el paso de los minutos, se hizo otra vez con el balón combinando con criterio aunque sin profundidad. El Haddadi era el mejor de los zamoranos mostrándose incisivo por banda y buscando el uno contra uno. De él nacían las mejores jugadas aunque sin encontrar rematador.

Los de Yago Iglesias jugaban con más aplomo pero sin la suficiente ambición para buscar el segundo ante un equipo salmantino que se mostraba frágil en defensa y que terminaba la primera parte con poco fútbol y menos ideas.

Tras el descanso, comenzó mandando el Zamora y en una de sus primeras llegadas, a balón parado, estuvo a punto de hacer el segundo en un remate de cabeza que salió cerca del poste. El Zamora triangulaba con precisión, encontraba espacios y hacia valer su superioridad técnica. Dani Hernández templaba el juego y ahora el portero del Salamanca evitaba el segundo gol zamorano con una gran intervención a tiro de Nahuel.

No pasaba apuros el Zamora, al que le bastaba con la posesión para someter a su rival. Sólo alguna pérdida puntual agitaba el partido, aunque los salmantinos no tenían suficiente chispa para llegar hasta el área de forma amenazante. Sólo en alguna acción esporádica, como cuando Alvarito estuvo a punto de anticiparse a Iricíbar en una acción en la que la defensa zamorana no estuvo atenta.

Llegaban los primeros cambios en el Zamora CF retirándose los dos jugadores más destacados, Dani Hernández y El Haddadi. Aumentó su presión e intensidad el Salamanca y el partido subió su ritmo. Y los salmantinos estuvieron a punto de lograr el empate cuando Gabri, de cabeza, remató desviado. Luego sería el recien ingresado Franco quien robaba un balón y dispara forzado al lateral de la red.

Pero el Zamora había logrado dormir el partido y frenar el ímpetu de los locales, que apenas cruzaban el centro del campo. Tampoco lo hacia el Zamora, con muchos jugadores en el centro del campo y prácticamente solo con Pana arriba. Pero cuando no pasaba nada en las áreas, una grave pérdida en la salida del balón del Salamanca la interceptó Juanan para asistir a Pana, que de disparo raso batió al portero local.

Con el 0-2 el Salamanca recurrió a los balones al área que la defensa del Zamora restaba con comodidad. El Zamora, que jugó con mucho temple y solvencia, aguantó hasta el final sin pasar apuros y haciendo lo que tenía que hacer sin alardes pero con eficacia.

Ahora toca pensar en el Bembibre, aunque antes, este mismo sábado, tienen el Memorial "Agustín Villar".