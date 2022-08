No pudo ser. Mirella Vázquez luchó con todas sus fuerzas pero no se pudo clasificar para la disputa de los metales en el K-1 200 metros del Campeonato del Mundo de aguas tranquilas. Una competición que, sin embargo, no acaba para la zamorana pues su esfuerzo en semifinales le permitió obtener plaza para la Final B de la cita que se está disputando en Canadá.

Vázquez, 14º mejor tiempo de la ronda clasificatoria y 5ª marca de su semifinal, trató de exprimir al máximo sus posibilidades en Halifax pero, al final, ninguna de las favoritas para intentar acabar entre las tres primeras clasificadas dio su brazo a torcer. La zamorana, que remó por la línea 2, acabó la regata con un tiempo de 45.82, a más de dos segundos de la china Yin y en sexto lugar. El sexto puesto de Vázquez le permite remar una final B en la que tratará de poner el mejor broche posible a su actuación con la selección española en este Campeonato del Mundo de aguas tranquilas.