Puntuales, dispuestos de nuevo a dejar el cien por cien sobre el terreno de juego y teniendo la mente puesta en ir mejorando condiciones para encarar la temporada, los jugadores del Zamora CF llevaron a cabo ayer su segunda sesión de trabajo en las instalaciones del Ruta de la Plata. Es la pauta a seguir durante estos días, a la espera de saber si la incertidumbre de un posible pero improbable ascenso administrativo a Primera RFEF cobra forma. Por ello, el sorteo del calendario de dicha categoría que tendrá lugar hoy cuenta con escaso interés para los rojiblancos.

A pesar de haberse inscrito para disputar el campeonato liguero cada uno de los equipos con derecho a participar esta campaña en Primera RFEF, la opción de ver al Zamora CF en dicha categoría esta temporada no ha terminado de desvanecerse. Es más complicada, pero podría tener lugar si varios de los clubes con plaza en la categoría no demuestran en los próximos días cumplir con los requisitos necesarios para tomar parte en la competición ya que varios de los mismos no presentaron toda la documentación demandada.

Sin embargo, a pesar de los insistentes rumores sobre las dificultades que atraviesan varios de los equipos para validar su estancia en Primera RFEF, en el vestuario de Yago Iglesias se mantiene la mente puesta en el futuro más probable. “Estamos centrados al cien por cien en la categoría que nos toca deportivamente”, señaló el técnico gallego al término de la sesión que abrió el trabajo rojiblanco en los anexos del Ruta de la Plata, donde ya se han vivido situaciones similares en el pasado con posibles ascensos administrativos que no llegaron a concretarse.

Quizá, por ello, nadie en el club rojiblanco prestará especial atención hoy al sorteo del calendario de Primera RFEF. Cita que se llevará a cabo en la Ciudad Deportiva de Las Rozas a partir de las 12.00 horas. La competición, que empezará el último fin de semana de agosto y se prolongará hasta finales de mayo, contando con un calendario asimétrico y una estructura similar a la del pasado curso, no despierta interés en el Zamora CF. Al menos, no por el momento.

Mientras no haya cuatro equipos cuya inscripción no pueda cobrar forma, la Primera RFEF es la meta al final de temporada. La realidad, hasta que las circunstancias cambien, es esa y desde el club se trabaja para que el camino a seguir esta campaña acabe en el destino deseado. Una labor que el equipo volverá hoy a plasmar sobre el césped en un nuevo entrenamiento.