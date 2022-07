El portugués Rui Muga fue el claro vencedor absoluto del II Cross Popular de San Vitero en el que participaron unos 130 corredores. La primera mujer fue Patricia Álvarez (Universidad de Oviedo) y entró en un brillante décimo sexto puesto en la clasificación general. Se da la circunstancia de que los catorce primeros clasificados fueron veteranos. Muga tuvo como principales enemigos a los zamoranos Roberto Martín (Fucorrunners) y Fernando Lorenzo (Benavente At.) que fue el mejor veterano B, mientras que Patricia Álvarez se impuso con un escaso margen de 23 segundos a Elisa García (Zamora Corre) que fue además la primera veterana A. Completó el podio absoluto femenino Ana Temprano, primera Veterana C. Raquel Medina dominó la categoría Veteranas B. El bragantino Orlando Alves terminó como el primer master C. Los mejores veteranos D fueron Teresa Catita (Bragança) y Manuel Ramos (Mesa Valorio).