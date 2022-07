El Zamora Enamora no consiguió su primera victroria en la Vuelta a Zamora pero volvió a buscarla ayer en todos los frentes, desde las escapadas, a la baza final del costarricense Sergio Arias que se quedó a solo 14 segundos del vencedor en Toro.

Ya desde los primeros metros de la carrera, Jorge Gálvez luchó por las metas volantes ya que solo tenía un punto de desventaja respecto a Fran Rus, y no se lo pensó dos veces para escaparse en solitario desde la salida buscando puntuar en el paso por Cobadu, pero el Aluminios Cortizo le tenía muy vigilado y no sólo le neutralizó sino que trabajó para que su corredor se adjudicase finalmente el maillot verde. Pero el corredor madrileño que sale de una lesión no decayó y entró en uno de los primeros cortes que se producían aunque la fuga no duró mucho.

El equipo que dirige Iván Rodríguez no bajó la guardia y pronto tenía a Alejandro Martínez y a Eder Izcara metidos en otra escapada que no prosperó porque estaba Chacón, el cuarto de la general.

Gálvez siguió a lo suyo y esta vez se coló en la última escapada que buscó llegar a la meta pero el trabajo de los candidatos a la general hizo que no llegase a la meta cuando ya solo faltaba un kilómetro. Pero en ese grupo de privilegiados estaba el costarricense Sergio Arias que no se arrugó y entraba en el top 10 en la plaza de San Agustín.

Jorge Gálvez recibió el premio a la combatividad de la etapa y reconoció que “hemos intentado dar guerra y tener presencia en la carrera. Al principio salí con la idea de puntuar en las metas volantes pero me tenían muy vigilado y no pude lograrlo. Luego entré en la escapada del final y nos han cogido en la pancarta del último kilómetro, pero ha sido un orgullo lucir el maillor del Globalia Zamora Enamora”, dijo el madrileño.