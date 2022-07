Pese a no haber podido conseguir la victoria en la general, Pablo Monteso, director zamorano del Caja Rural, se mostró muy satisfecho con la actuación de su equipo: “Nos han faltado metros y dureza porque Mulu va mejor con más dureza. Vinimos ayer por la tarde a reconocer el muro y habíamos hablado que en el primer paso entraríamos los cuatro corredores a reventar la carrera. Deshicimos al equipo del líder, le dejamos con pocos efectivos aunque nosotros también no quedamos solo con Mulu e Ibáñez, y en la segunda subida a impuesto un fuerte ritmo hasta la mitad Javier Ibáñez para que arrancase Mulu que se fue con el líder. Y conseguimos con nuestro segundo corredor el cuarto puesto. Más contentos no podemos cerrar esta vuelta”.

El director deportivo del Caja Rural no pone grandes peros al desarrollo final de la Vuelta: “Tuvimos la mala suerte del día de Portugal que sufrimos la baja de Roberto Alonso y también la de Jan Castellón que nos hicieron mucho daño, sobre todo en el trabajo en las etapas llanas”. Monteso se muestra más que orgulloso del rendimiento que está teniendo su equipo porque, además, ayer mismo, la otra parte del equipo lograba un primero y un segundo puestos en el Trofeo Lendakari; hemos ganado el campeonato de España Sub 23, Vuelta a Extremadura, el Trofeo Iberdrola... llevamos una temporada francamente buena”, añadió el técnico zamorano.