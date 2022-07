Mario García Romo, ex corredor del club Vino de Toro Caja Rural, y Mohamed Katir por puestos, e Ignacio Fontes por tiempos, se clasificaron este sábado para las semifinales de 1.500 metros de los Mundiales de Eugene formando un pleno español para la penúltima ronda, que se disputará este domingo.

El campeón de España, Mario García Romo, que debutaba en la selección y en los Mundiales. Conocía bien la pista, donde recientemente fue segundo en la NCAA, y le cupo en suerte compartir carrera con el campeón olímpico, el noruego Jakob Ingebrigtsen, que tomó la punta desde el disparo.

Romo corría por dentro entre los seis primeros, pero la tranquilidad se rompió con el ataque del australiano Stewart McSweyn en el 600. Rompió la carrera y venció con un rápido 3:34.91. El salmantino fue quinto con 3:35.43, nuevo récord personal.

García Romo dijo que se vio “muy bien” en la primera ronda clasificatoria y aseguró que, aunque sea el Mundial y estén los mejores, tiene “experiencia” para hacer su propia carrera.

“Me he visto muy bien. La última vuelta ha sido excepcional. Los últimos 300 metros me he encontrado muy bien, la gente se estaba quedando y solo me he preocupado de quedar entre los seis primeros. Me he relajado y toca descansar para la siguiente ronda”, declaró Romo, tras completar su carrera y su pase a semifinales.

“Es una carrera más, he competido contra gente muy buena este año y aunque sea el Mundial creo que tengo la experiencia suficiente para hacer mi propia carrera. Da igual quién esté. Hay que intentar estar entre los mejores”, finalizó.