El nuevo líder, Eric Fagúndez reconoció que ya conocía el puerto de Primera del pasado año: “Sabíamos que ahí había que llegar bien situados y controlar a Mulú y Serrano. Al final, la cuesta se hizo dura, se empezó a cortar el grupo y nos quedamos con Mulú que era el rival más directo”.

Fagúndez se viste de amarillo en Sanabria, pero tendrá una dura prueba hoy en el muro de la Cuesta Cavila de Toro: “Lo que puedo hacer es confiar en mi equipo e intentar hacerlo lo mejor posible. Supongo que es cuestión de ellos porque, además, lo hicieron muy bien hoy, con una carrera tan dura. Pero creo que mañana van a tener lo suficiente como para poder defender el liderato”.

En Hedroso también había un durísimo muro final, y el corredor uruguayo del Aluminios Cortizo respondió al ataque final de Mulú: “Fue un ataque muy inteligente de Faura cuando faltaban cinco kilómetros y nosotros nos quedamos atrás pensando en el liderato, no podíamos desgastar mucho para prevenir ataques”.

“Tenemos el amarillo ya -añadió Fagúndez- , estábamos pensando en conseguir el amarillo en esta etapa y, aunque la renta no es muy amplia, tenemos confianza en el equipo y lo intentaremos”.

El corredor del Aluminios Cortizo añadió que “nos dimos cuenta que el corredor del equipo Valverde nos estaba aventajando pero a nosotros lo que nos interesaba era mantener el liderato y había que controlar también al corredor del Caja Rural que era otro rival directo”.

Por su parte, Javier Serrano no dudó en reconocer que “mi equipo ha hecho un trabajo que no había visto en mi vida, me han esperado todos cuando pinché, hemos conseguido remontar, pero llegaro los puertos y comenzaron los ataques. No he podido defenderme”.

Serrano también explicó que “hemos pagado el esfuerzo pero de todo se aprende. Todo el equipo lo hemos hecho muy bien, no nos hemos puesto nerviosos, hemos cambiado de bici tres o cuatro veces hasta que hemos encontrado la mía de repuesto. Pero todo el equipo ha hecho un trabajo excepcional hasta la línea de meta. Sin ellos, no hubiera entrado todavía”.

Pese a todo, Serrano no arroja la toalla: “Mañana es otro día y lo volveremos a intentar”.