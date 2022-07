El diputado de Deportes, Jesús María de Prada anunció ayer que la Vuelta a Zamora seguirá creciendo en ediciones venideras y se mostró muy satisfecho con el programa de actividades ciclistas que está apoyando la institución provincial con la Vuelta a Castilla y León y el equipo Zamora Enamora: “Estar aquí es mi obligación como diputado de Deportes porque este área colabora con la organización de la Vuelta a Zamora. Este año ha sido un año importante para la Vuelta, hemos dado un importante salto de calidad en el que llevamos unos años trabajando, un plan ya trazado desde el año 2019 pero nos lo rompió la pandemia. Afortunadamente pudimos celebrar la edición de 2020 y la de 2021 pero no hemos podido desarrollar todas las potencialidades que queríamos y que estábamos planificando. En este 2022 hemos dado ese salto que no será el último porque el año que viene tenemos que seguir creciendo porque ya nos hemos convertido en un referente, en la mejor carrera por etapas de esta categoría Elite y Sub 23 en todo el panorama nacional. De ahí el interés de los equipos por participar y el nivel que estamos viendo en cada etapa”.

El diputado de Deportes se mostró satisfecho por el desarrollo de la carrera y “en cómo se están haciendo las cosas”. De Prada recalcó que “somos un referente del ciclismo nacional y está claro que tenemos que seguir creciendo. Hemos dado el salto a Portugal por las relaciones históricas que tenemos, sobre todo con Bragança y Tras os Montes, y queríamos tener ese detalle con ellos. La sensibilidad y la predisposición de la Cámara Municipal de Bragança ha sido total y absoluta desde el primer momento, pero el año que viene tenemos que seguir trabajando y la Diputación seguirá apostando de manera decidida como lo ha hecho hasta ahora con la Vuelta Ciclista a Zamora”. El apoyo al ciclismo de la institución provincial se manifiesta en varios frentes: “Se han unido varias circunstancias y hemos podido asumir las obligaciones presupuestarias que esos proyectos acarreaban y además de aumentar la colaboración con la Vuelta a Zamora, hemos asumido el patrocinio del equipo Zamora Enamora, y estamos trabajando en un proyecto similar para 2023. Además se presentó la oportunidad de acoger la etapa desde Benavente a Morales del Vino de la Vuelta a Castilla y León. Creo que el ciclismo es un deporte que tiene mucho que enseñar, sobre todo a los jóvenes, de esfuerzo, de sacrificio, de compañerismo y hoy hemos visto que el ganador no ha ganado él solo sino con su equipo que le ha puesto la victoria en bandeja pese a las dificultades climatológicas”. Respecto a la posibilidad de que regrese a Zamora la Vuelta a España, Jesús María Prada reconoció que “está complicado porque el recorrido de la edición de 2023 está casi cerrado. Además el próximo año hay elecciones municipales y a la Diputación y tendrá que ser el próximo diputado de Deportes el que gestione el regreso, pero yo creo que es algo importante. De todas formas, tan importante es traer la Vuelta a España como tener una buena Vuelta Ciclista a Zamora”·