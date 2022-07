Gleb Syritsa cumple los pronósticos en Valcabado

Desde que se conoció la relación de equipos que participarían en la Vuelta a Zamora, la victoria en las etapas que podrían decidirse al sprint quedó muy clara para todos los entendidos, y el principal candidato a ganar en la supuesta llegada masiva en Valcabado era el ruso Gleb Syritsa que lidera el equipo formado en la mítica cantera del Lokosphinx ruso que corre en España, por razones de la confrontación bélica, bajo el escudo de la Escuela Ciclismo de Cataluña. Los ciclistas rusos viven en tierras catalanas en una residencia propiedad del mítico Alexander Kuznetsov sita en Tortosa, pero no pueden competir bajo los colores del equipo de su país ni regresar a Rusia porque tendrían que alistarse al ejército.

Se trata de un equipo formado por corredores especialistas en pista y en velocidad liderados por Syritsa y Llia Schegolkov, aunque este último no compite en Zamora, que han demostrado hasta el momento sobradamente su calidad. Han acaparado las victorias al sprint en las carreras en que han participado y Syritsa ha sido primero no sólo en las dos primeras pruebas de la Copa España (Circuito del Guadiana en Don Benito y Trofeo Guerrita) sino también en las dos primeras jornadas del prestigioso Circuito Montañes en Renedo de Piélagos y Villasana de Mena.

Con esta tarjeta de presentación, la escuadra rusa tenía que ser ayer la gran favorita en la primera etapa llana de la Vuelta a Zamora, y no defraudó porque no sólo rompieron la carrera de salida forzando dos escapadas consecutivas a las que se sumaron los primeros de la general, sino que supieron correr los kilómetros finales, anulando la fuga del alicantino Sergio Jiménez, para firmar un doblete en la meta con Syritsa y Egor Igoshev.

Pero la historia de la Vuelta a Zamora más larga de la historia la están escribiendo los tres primeros clasificados de la general que ayer protagonizaron una lucha encarnizada en el seno del pelotón que hoy contará ya con solo 67 corredores después de los siete abandonos producidos ayer entre los que figuraba Alejandro Rodríguez, del Zamora Enamora.

No habían transcurrido diez kilómetros de marcha tranquila cuando los rusos enseñaron sus cartas provocando una escapada en la que colocaron a cinco corredores, a los que se sumaron ya los tres primeros clasificados: Javier Serrano, Eric Fagúndez y Mulu Hailemichael. Rías Baixas y Brocar no podían consentir la fuga de los favoritos que solo pudieron alcanzar el medio minuto de ventaja y el pelotón se reagrupó al paso por Villanueva del Campo, pero tan sólo pasaron unos minutos de tregua y Syritsa y Smirnov dieron otro golpe de efecto al que volvieron a responder los hombres fuertes de la general a los que se unieron Noel Martín y Asier González (Vigo-Rías Baixas), Alejandro Gomiz (Supermercados Froiz), Carlos Gutiérrez (CC Padronés-Cortizo) y Louis Sutton (Brocar-ALÉ), pero a Mulu le pillaron esta vez descolocado y el etíope, un corredor liviano de peso y de escasa envergadura, tuvo que asumir personalmente junto al Caja Rural la persecución. No sin un esfuerzo importante el equipo que dirige el zamorano Pablo Monteso logró anular la fuga y la carrera se reagrupó y se serenaron los ánimos tras superarse esos primeros momentos en los que pudo darse un vuelco a la clasificación general.

Entonces la etapa se convirtió en lo que todo el mundo esperaba, en una jornada de transición destinada a que llegase la primera victoria rusa. Intentó impedirlo Sergio Jiménez (Brocar) que saltó en Andavías y llegó a Montamarta con 50 segundos de ventaja. Pero la Escuela de Cataluña sacó a relucir su eficacia en los kilómetros finales y Syritsa e Igoshev hicieron inútiles los esfuerzos de los velocistas españoles Aritz Urra, Fran Rus y Noel Martín, y además entraba un tercer corredor ruso, Nikita Bernesev para completar el recital de la escuadra que dirige Alexander Kuznetsov. Syrista no dudó en reconocer que “sabíamos que era un día perfecto para nosotros. Al principio del día hemos querido divertirnos y hemos decidido atacar. Después, ya con todo más relajado, nos hemos centrado en controlar hasta la llegada, porque sabíamos que así podía ganar yo o cualquiera de mis compañeros”.

Fue una etapa tranquila hasta los kilómetros finales en los que se producía el accidente de una de las motos de la Guardia Civil, una caída de varios corredores en el segundo paso por Roales y otra de dos ciclistas a escasos metros de la meta. Se produjo una evacuación al Hospital en ambulancia.

Por su parte, Manuel Campesino, organizador de la Vuelta a Zamora, al finalizar la etapa hacía la siguiente reflexión sobre los cambios de horarios que ha decidido la organización motivados por las altísimas temperaturas que están condicionando este año la carrera: “La decisión tomada del cambio de hora ha sido muy bien acogido por todo el mundo, ya que estamos ahora mismo en Valcabado a mediodía rondando los 40ºC, y así estamos poniendo en peligro la integridad de los corredores. Mañana seguiremos adelante con este nuevo horario”.

La de ayer fue una etapa de transición hacia la mítica jornada sanabresa en la que casi todos los vencedores de los últimos diez años han dado el salto a profesionales, entre ellos, el propio Marc Soler (Emirates), Ibón Ruiz o Josu Etxeberría.