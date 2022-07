El ruso Gleb Syritsa cumplió los pronósticos y aprovechó el trabajo de su equipo de sprinters para ganar la cuarta etapa de la Vuelta a Zamora que se saldó con una llegada masiva a Valcabado. La cuarta etapa fue de transición para los corredores, muy desgastados tras las jornadas de Alcañices y Bermillo de Sayago, pero no exenta de emoción ya que los primeros clasificados de la general fueron protagonistas en la primera parte del recorrido por Tierra de Campos aunque sus ataques terminaron por ser abortados por el pelotón.

Ya en el kilómetro 10 el equipo ruso de la EC Cataluña mostró sus cartas metiendo tres corredores en un primer corte al que se sumaron los tres primeros clasificados de la general: Serrano, Fagundez y Hailemichael, una fuga que no triunfó y fue neutralizada al paso por Villanueva del Campo, pero de nuevo se formaría un corte, esta vez de once corredores en el que sí entró Noel Martín, pero pillaba desprevenido al etíope Mulu Hailemichael, uno de los grandes favoritos al triunfo final. Se planteó así una cerrada persecución entre la escapada y un primer pelotón en el que el propio Mulu, un jugador muy liviano y de corta estatura, se empleaba a fondo para contactar. Y antes de llegar a Coreses, cuando se cumplían la primeras dos horas de carrera el pelotón se había reagrupado y la carrera se tranquilizó bastante hasta que, al paso por Andavías, se produjo el ataque de Sergio Jiménez que incrementó su ventaja hasta disponer de 50 segundos en Montamarta. Pero, como era previsible, la vida del escapado dependía de lo que el EC Cataluña estuviera dispuesto a permitirle, y los corredores rusos tomaron definitivamente la iniciativa para afrontar los últimos kilómetros. Tras una jornada muy tranquila, se producía una caída de varios corredores al paso por Roales, y a 500 metros de la meta otros dos hombres se iban al suelo, pero Gleb Syritsa, lanzado por otro compañero, demostró por qué es el corredor que más carreras al sprint ha ganado este año en España, e hizo inútil el esfuerzo de los mejores velocistas españoles de la Vuelta como son Francisco Rus o Noel Martín, con un Javier Serrano que no le hace ascos a las llegadas en grupo y que también entraba en el "top 10".