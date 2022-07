Iván Rodríguez: “Estoy un poco decepcionado”

El director del Zamora Enamora, Iván Rodríguez, explicó tras la etapa de ayer en declaraciones a La Opinión-El Correo de Zamora que “me ha sorprendido que al final, los rusos y el Valverde se hayan propuesto echarle una mano al Eolo que estaba en una situación complicada, pero al final estoy un poco decepcionado porque éramos el equipo que llevábamos mas gente en la fuga y al final no hemos sabido gestionar bien en la llegada a meta. No hemos sido capaces de pasar de un noveno puesto que tampoco nos sabe a mucho”.

El Globalia tiene corredores rápidos como para buscar la victoria en una llegada al sprint: “Alejandro tenía sus opciones pero también estaban allí Noel y Rus que es gente rápida, aunque en esta fugas tampoco se trata de ser más rápidos sino de llegar con más fuerzas y nosotros hemos llegado un poco justos. Quizás hemos cogido excesiva responsabilidad en la fuga porque éramos el equipo que más gente llevaba y hemos castigado demasiado a Eder que se ha quedado descolgado. Pero cuando llevas mayoría, te toca la responsabilidad y hemos pecado un poco de eso, de querer hacerlo bien en casa”.

El Zamora Enamora, de todas formas, está bien situado en la clasificación de metas volantes con Gálvez compartiendo el primer puesto con Fran Rus y quinto en la combinada. Además la escuadra zamorana consiguió ayer su primera victoria por equipos en una etapa de la Vuelta a Zamora.

Fran Rus (Cortizo) señaló tras la llegada, que “venimos todo el equipo en buena forma y hoy se nos ha escapado la victoria porque había muchos cazadores de etapa en el grupo. He conseguido la tercera posición y estoy contento”. Su compañero Daniel Mellado lo intentó desde lejos: “Le iba dando instrucciones para que lo diera todo en los pasos de montaña porque todo lo que vayamos puntuando es bueno -declaró Fran Rus- y ya al final le animé a seguir hasta meta aunque sabía que iba a ser complicado. Yo he ido tapando los ataques de la gente que saltó a por él, pero le faltaron las fuerzas y no pudo llegar al final”.

Rus añadió que “vamos a por todas, de momento no tenemos el liderato pero estamos ahí. Yo estoy contento, habrá que ir día a día, y habrá que ver la etapa de Lubián que será decisiva, pero la vuelta se gana el último día en Toro”, concluyó.