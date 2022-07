Fernando Rodríguez: “Es la primera carrera que gano”

El gaditano del Extremadura Fernando Rodríguez Romero se mostró enormemente feliz por haber conseguido su primera victoria en los tres años que lleva en Sub 23: “Hicimos un amago a 20 kilómetros de meta pero vimos que en el grupo había todavía mucho gas. Al final había viento de cara pero las fuerzas estaban ya muy mermadas en la escapada pues llevábamos ya 120 kilómetros escapados y pude arrancar muy fuerte aunque se me pegó Bugarín pero le gané en la meta”.

Fue una victoria con un gran significado para el excampeón de Andalucía sub 23 porque “es la primera vez que gano una carrera en mi vida, así que estoy muy contento”.

Rodríguez Romero reconoció que “ha sido una etapa muy bonita, hemos perdido opciones en la general con un corredor pero veníamos a ganar etapas y cuando hemos visto que con la general no podíamos, hoy ya nos podemos ir tranquilos de la Vuelta a Zamora”.

Fernando Rodríguez no se sorprendió de que no se produjeran ataques dentro de la fuga hasta los kilómetros finales: “Cuando hay tantos corredores es muy difícil entenderse, los únicos fueron los del equipo que tenía más corredores, el Globalia Zamora Enamora, y nosotros nos hemos sabido aprovechar de su trabajo”. Este es el cuarto año que Rodríguez compite en Sub 23 y el tercer equipo en el que milita tras pasar por el Brócoli, en el Manuela Fundación y ahora en el Extremadura”.