Javier Serrano se lleva la etapa más dura de siempre en la Vuelta Ciclista a Zamora

Javier Serrano se ha confirmado como una de las grandes promesas del ciclismo español aficionado tras ganar las dos primeras etapas de la Vuelta a Zamora, dos jornadas con características bien distintas que vienen a confirmar que estamos ante un corredor muy completo que ha sido capaz de ganar una contrarreloj corta de cuatro kilómetros el martes en Bragança, pero también la etapa más dura, no sólo por los durísimos cinco puertos de montaña, sino también por el calor que apretó por encima de los 40 grados durante todo el recorrido de ayer por las comarcas de Tras os Montes y de Aliste con final en Alcañices, donde Serrano también demostró que tiene capacidad para ganar al sprint en una escapada postrera que compartió con el etíope Mulu Hailemichael, que también ha regresado este año del pelotón profesional, y con un corredor curtido como es Eric Fagúndez (Cortizo).

Difícil le ha puesto las cosas a sus rivales en la lucha por le general el líder, ya que la ventaja de 29 segundos que acumula ya respecto a Mulu, que se presenta como su gran rival en la etapa montañosa de Sanabria, pues teóricamente el africano es mejor escalador, y el resto de favoritos, salvo Fagúndez, están ya situados a medio minuto o más cuando tan sólo se ha disputado una etapa en línea de las cinco de que consta este año la Vuelta a Zamora.

Seguramente la etapa de ayer entre Bragança y Alcañices haya sido de las más duras en las 39 ediciones de la ronda zamorana, y seguramente también haga más mella en los corredores que la tradicional jornada sanabresa que este año no tiene tanta montaña como en otras ediciones. Ayer además, se sumaba a los cinco puertos puntuables, valorados esta vez con mucha justicia (uno de Primera, tres de Segunda y otro de Tercera), el intenso calor que provocó que ya desde los primeros compases de la carrera comenzase a despedazarse el pelotón en mil cachos, sin que ningún equipo fuera capaz de controlar la carrera.

Una empinada rampa adoquinada recibió en los primeros metros tras la salida real en Bragança, a los corredores que se lo tomaron en un principio con calma, hasta las primeras cuestas del puerto de Paredes donde el equipo Zamora Enamora comenzó a demostrar que no está dispuesto a regatear esfuerzos para buscar la victoria en su tierra. Era Jorge Gálvez el que se escapaba junto a Fran Muñoz (Eolo) y a Tom Martin (Brocar Ale). En la ascensión comenzó a fraccionarse el pelotón, pero los escapados se mostraban fuertes para ir incrementando su ventaja hasta el minuto y medio al paso por Parada de Infançoes donde puntuaba Gálvez. La diferencia de los escapados llegó a ser de hasta 1´47 sobre un grupo perseguidor de ocho unidades donde figuraba ya un Fagúndez muy atento a lo que pasaba, mientras el Eolo comenzaba a controlar la carrera metiendo al italiano Andrea Montoli.

Gálvez y Muñoz se quedaron solos en los primeros puestos en el puerto de Argozelo, de Primera Categoría, con una rampas impresionantes que los perseguidores se tomaron con calma, lo que permitió que ya entrasen desde atrás Javi Serrano y Mulu Hailemichael. Pero un problema con la cadena hizo descolgarse a Jorge Gálvez, con lo que el Zamora Enamora se quedaba sin su principal baza, mientras el termómetro de los coches alcanzaba los 43 grados.

SIN MARGEN Y LAS FUERZAS JUSTAS

No había margen para recuperar las fuerzas cedidas y comenzó el puerto de Vimioso donde se compactó el grupo de corredores de cabeza, pero antes de alcanzar la cima se producía la salida a escena de otro de los grandes protagonistas del día, el líder del Valverde Team, Raúl González, que comenzó a acumular ventaja de forma vertiginosa hasta alcanzar los 4´12 poco antes de comenzar otro “coloso” de la montaña trasmontana que coronó el corredor vigués con una ventaja que había descendido ya a 2´27 y que fue perdiendo poco a poco hasta que la carrera entró en España por San Martín del Pedroso para afrontar la ascensión a Nuez. Y fue el puerto alistano el que se convirtió en el juez de esta inolvidable segunda etapa. Serrano, que viene de ser segundo en la Vuelta a Extremadura, quiso demostrar que el maillot amarillo del martes no había sido una casualidad y que tiene clase también para triunfar en una etapa dura de montaña. Mulu atacó y se llevó con él a Serrano. Fagúndez descolgado en un primer momento, pero repuesto, logró contactar y los tres se fueron ya decididamente hacia la meta de Alcañices. Fagúndez venía ya muy castigado y cedió terreno cuando Mulu atacó sin éxito en el repechón de Matellanes. Y en la llegada cuesta abajo de Alcañices no quedó ninguna duda que un corredor muy liviano de peso como es el etíope poco podía hacer frente a un Serrano que demostró la calidad que le llevó a dar el salto a profesionales desde la categoría junior, para superarle en la misma línea de meta y lograr una ventaja en la general que podría ser definitiva dada la calidad del corredor madrileño del Eolo Kometa. Pero la Vuelta a Zamora es muy larga este año y sería imprudente aventurar algo tan pronto.