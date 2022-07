El zamorano Jonathan Nogueira logra el subcampeonato de España de Liga y Copa como entrenador de porteros del Reus Deportiu

Jonathan Nogueira ha conseguido como preparador de porteros del Reus, proclamarse subcampeón de Copa y de la Liga de Hockey sobre Patines, una especialidad deportiva en la que España siempre ha alcanzado uno de los primeros puestos en el ámbito mundial.

De padres zamoranos, Nogueira ha visto cumplido el sueño de su vida al entrar dentro del equipo técnico del que puede considerarse el tercer mejor club de España, y ofrece este éxito a su abuelo, fallecido recientemente, Ángel Escudero Rodríguez, del barrio de Olivares, que siempre le animó a llegar a lo más alto en su carrera deportiva.

El hockey patines es un deporte prácticamente desconocido en la provincia de Zamora, “ojalá pronto se ponga en práctica porque ya existe un club en Salamanca, por ejemplo, y en otras comunidades autónomas ya se está desarrollando”, cuando hasta hace muy poco tiempo esta especialidad prácticamente tan solo se practicaba en Cataluña y Galicia.

“Tengo cuarenta y dos años, nací en Zamora y me siento tan zamorano como el que pasa toda su vida ahí”, asegura el entrenador que llegó a Cataluña cuando solo tenía dos años por motivos laborales de su familia, concretamente a la localidad de Flix (Tarragona), “donde me inicié deportivamente como portero de hockey patines en mi niñez y adolescencia. Tenía un amigo con el que podía salir muy poco ya que entrenaba con el equipo de hockey, y le dije a mi madre: “Vamos a ver cómo es ese deporte”. Y no sólo me encantó, sino que ya me convencí de que iba a ser portero, sobre todo, por la indumentaria que llevaba”.

Comenzó a jugar en el club de la localidad con el que llegó a proclamarse ya como técnico, campeón de Cataluña y de España en la misma temporada en alevines.

Posteriormente se trasladaría a vivir a Reus donde se inició como técnico preparando porteros y fundó la Escuela Sota Pals, desde donde dio el salto al Reus Deportiu, uno de los clubes históricos del hockey español.

UN AMBICIOSO RETO

Asumió el reto de formar a los porteros de todas las categorías del club, incluido el primer equipo. Y en esta última temporada se cumplieron sus sueños de proclamarse subcampeón de Copa y de alcanzar la final de la Liga tras eliminar el mismísimo Barcelona, aunque el título se lo llevó finalmente el Liceo de La Coruña.

El Reus Deportiu disponía de una plantilla de jugadores muy jóvenes que entrenó el mítico Jordi García, uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos.

“Pero la ilusión del fichaje por un club histórico se difuminó con una llamada familiar ese mismo día para comunicarme que mi abuelo, Ángel Escudero, fiel seguidor de mí trayectoria y el mismo que siempre insistía en que algún día estaría formando parte de un club como el Reus, iba a fallecer en un periodo corto de tiempo. El destino y el trabajo de un equipo muy joven quiso que esta temporada el Reus llegara a la final de Copa del Rey contra el todopoderoso F.C Barcelona aunque fuimos derrotados quedando subcampeones. Días más tarde se iniciaron los play off de Liga. En cuartos de final eliminamos a un gran equipo, el Lleida Llista Blava, logrando el pase a semis contra F.C Barcelona y conseguimos derrotarlo en tres partidos alcanzando el pase a la final de la OKLiga en el Palau Blaugrana. La final se disputaría contra el Deportivo Liceo de La Coruña, equipo con factor pista que hizo valer para llevarse la liga en el Palau de Esports de Reus”, narró a La Opinión-El Correo de Zamora el jugador zamorano.

“Cuando hablamos de Barça o Liceo, estamos hablando de los equipos con más presupuesto a nivel nacional, esto genera diferencias, pero el Reus con una media de edad de 24 años, una ciudad volcada y una afición envidiada por otros clubes hace que todo sea posible, es el principio de una nueva generación”, añadió.

Jonathan Nogueira se desplazó a Zamora para compartir con su abuelo estos éxitos, pero su estado de salud le impedía ya comunicarse y a los pocos días falleció. De ahí que quiera desde estas páginas rendir un sentido homenaje al que fue su más fiel seguidor.

El Reus Deportivo le ha ofrecido continuar en su puesto, pero todavía no ha tomado una decisión porque no resulta sencillo compaginar su actividad profesional en el mundo de la educación y el deporte.