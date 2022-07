Han pasado ya varias semanas desde que Zamora se convirtió en epicentro nacional del deporte femenino con la celebración del “Tour Universo Mujer” impulsado por Iberdrola. Desde el Ayuntamiento capitalino, en palabras de su concejal de Deportes, Manuel Alesander Alonso, se mostraron encantados de que la ciudad pueda ser un referente en cuestiones de igualdad y no rechazarían volver a ser anfitriones del evento, si la eléctrica así lo considera.

–¿Qué supuso para Zamora ese fin de semana de junio donde la ciudad fue capital del deporte femenino?

–Fue importante ya que, en primer lugar, permitió dar visibilidad a los distintos deportes que hay en la ciudad, porque fue como la continuación de la Feria del Deporte que hicimos hace algunos años y en la que tomaron parte los clubes que quisieron apuntarse. Por eso, resultó un buen escaparate para que la gente de Zamora supiera la capacidad deportiva que hay en la ciudad, y además fue también un escaparate magnífico para dar visibilidad al tema de la mujer y el deporte. A fin de cuentas, y ahí están los datos, son las mujeres las que al final acaban dejando el deporte, sobre todo de élite y de competición, y fue una buena opción para ver que, verdaderamente, la mujer puede estar en la élite, igual que el hombre. Hay muchas disciplinas deportivas y todas están abiertas a acogerlas y pueden participar de ellas.

–¿Desde el Ayuntamiento se ha hablado con Iberdrola de la opción de volver a acoger este Tour?

–La verdad es que no hemos hablado de esa posibilidad de volverlo a celebrar, pero porque yo creo que ellos lo hacen rotativo, no repiten en la misma ciudad. Pero, obviamente, en el caso de que desde Iberdrola quisieran, nosotros estaríamos encantados de volver a acoger el Universo Mujer. Sí nos gustaría.

–Así que por parte del Consistorio sí habría luz verde a volver a ser sede.

–Eso es. Creo que es una buena opción. Salió muy bien.

–Esta iniciativa se sumó a otra también exitosa como fue el “Partido de las Estrellas” entre la Selección Española de Rugby y un combinado de jugadoras de la Liga Iberdrola. ¿Zamora es referente del deporte femenino?

–Yo estaría encantado de que fuera un referente a nivel de igualdad, tanto en deporte femenino como en todo tipo de cuestiones. En esta misma línea, aunque no tiene que ver con deportes, vamos a hacer nuestro evento de lucha por la igualdad. Pero en el asunto de Universo Mujer de Iberdrola, yo estaría encantado de que Zamora fuera pionera en ese aspecto. No me he puesto a investigar el resto de ordenanzas, reglamentos o normativas, pero en los que estamos sacando en la Concejalía sí metemos temas de mujer y de LGTBI: igualad, protocolos contra el abuso sexual y la violencia, acoso… Sí somos pioneros en muchos temas que tienen que ver con el deporte y la igualdad, en general, así que yo encantado de que a Zamora se le considerase precursora en esos aspectos.

–Lleva siete años en el cargo, ¿gracias a este tipo de iniciativas ha visto un avance en materia de igualdad en el deporte?

–Es cierto que en ciudades pequeñas podemos decir que todo es más acogedor. Quizá la discriminación en ese sentido no se ve tanto como en una ciudad grande porque hay menos gente y los clubes están más abiertos a que entre todo tipo de gente. Pero, sí es cierto que se ha ido avanzando. Una cuestión significativa es que, en planes de igualdad, de prevención de delitos sexuales o acoso que hay en las subvenciones, los clubes los van introduciendo poco a poco sus propios reglamentos. Están entendiendo que es una cuestión importante para su club y para el deporte. Se está viendo que hay más concienciación, más en el tema mujer que en otros, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que el deporte no se puede entender solamente como algo masculino, sino que la mujer es otro pilar del deporte y que hay que cuidarla y tratarla exactamente igual.

–Los eventos como el Tour Universo Mujer de Iberdrola ayudan sin duda a ello.

–Sí, sin duda. Se van notando los cambios.