Isma Tamba no estará este próximo curso en el CB Zamora, donde ha jugado los últimos meses a las órdenes de Saulo Hernández. El jugador militará en las filas de Bahía San Agustín que ayer anunciaba su incorporación para poner “juventud, trabajo y experiencia”. Por otro lado, el Santurtzi anunciaba que no había recabado los apoyos necesarios y no jugará finalmente en LEB Plata donde sí estará el equipo zamorano un año más.