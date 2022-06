Carlos Ramos cierra un nuevo capítulo en el Zamora CF, pero no quiere hacerlo sin lanzar un mensaje a la afición, a sus seguidores rojiblancos. El futbolista zamorano admitía en un escrito en las redes sociales que espera que esta despedida sea solo un “hasta luego” y dejaba constancia estaba siendo más dolorosa que la anterior. Aun así, cree que es el momento de salir tras cuatro temporadas y media en las que “me he vuelto a sentir jugador y he vuelto a disfrutar con mi equipo”, indicó.

Ramos ha dado las gracias a la directiva y a los integrantes de los cuerpos técnicos que ha tenido durante este tiempo, sin olvidar a los compañeros y trabajadores del club, y es que, sin duda, han sido una familia. Además de recordar a la afición, y dar las gracias por todo lo vivido, sí ha entonado un nuevo “mea culpa” por “los momentos en los que no he estado a la altura de este escudo”, con especial mención a esta última temporada. GRACIAS ZAMORA ❤️🤍



No puedo describir en una carta todo lo que siento en el día de hoy. Intentaré dejar el nombre de Zamora y el Zamora lo mas alto posible.

Os echaré de menos, pero volveré y volveremos.

SIEMPRE ZAMORA CF, SIEMPRE AMANECE ❤️🤟🏼 pic.twitter.com/XAPV34b3KW — Carlos Ramos (@carlos10ramos_) 29 de junio de 2022 Por último, insistió en que, aunque haya quien no lo entienda, “es momento de afrontar nuevos retos personales”, y avanzó que seguirá siendo socio y empujando al equipo desde donde esté. Con todo, subrayó que siempre “he tratado de dejarme todo por este escudo” y no cierra la puerta a volver a hacerlo en un futuro. Ahora inicia una nueva etapa en la que espera cosechar nuevos éxitos.