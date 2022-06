“Consciente de la responsabilidad y consciente de subir una marcha el nivel del pasado año. Juntos, a disfrutar de este camino tan bonito para volver más fuertes que nunca. Feliz de estar otro año en mi casa. ¡Vamos!”. Con esas palabras a través de las redes sociales confirmaba Dani Hernández su continuidad en el Zamora CF hace escasos días, y semanas después de haber concluido una liga para olvidar en la que realmente nada salió a derechas y concluyó con el temido descenso a Segunda RFEF a falta de tres jornadas. El capitán se convertía en la primera de las renovaciones del club del Duero y, por tanto, en uno de los pilares sobre los que se confeccionará un equipo hecho para ascender a Primera RFEF en una campaña en la que no valdrán excusas y en la que todos son conscientes de la responsabilidad que tienen por delante. El zamorano tiene claro, y así lo expulso, que no podía irse de la entidad, de “su” casa, dejando a la plantilla en un lugar que no le correspondía y aceptó la oferta de renovación del club, aun teniendo otras opciones sobre la mesa.

PRIMEROS FICHAJES Junto con el nombre de Dani Hernández ya se han oficializado otros fichajes, ocho hasta el momento, con lo que se empieza a perfilar el “nuevo Zamora CF”. En portería ya hay dos nombres propios, Julio Iricibar y el Sub-23 David Troya, a la espera de saber qué hace el club con Martin Mapisa que en los últimos meses ha estado cedido. Para la primera línea ya hay tres nombres: David Ámez, Omiliani y Silva, siendo este último uno de los más escuchados en la rumorología rojiblanco desde que acabó la competición regular. Por lo que se refiere a la faceta más ofensiva, en la entidad ya tienen tres delanteros: Altube, Pana y Ribeiro, todos ellos con experiencia en Segunda RFEF y con 8 goles en el último curso. A partir de ahora se espera que se conozca el futuro de exrojiblancos a los que se les ha ofrecido continuar como es el caso de Juanan (que parece estar muy cerca de confirmar su continuidad en el Zamora CF), Carlos Ramos, Luque, entre otros, y que pueden encajar en el proyecto de Yago Iglesias quien también apuesta por esperar un poco más y pujar por futbolistas descartados de Primera RFEF y que les permita aportar un plus de experiencia al vestuario. A partir de ahora quedan tres semanas para seguir apuntalando al equipo con el reto de llegar al 18 de julio (día en el que arrancará la pretemporada) lo más completos posibles, pero dejando fichas libres que permitan reforzar puestos que consideren que están algo más cojos.