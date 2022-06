Finalmente no hubo podio para la provincia de Zamora en los Campeonatos de España de Atletismo, aunque sí buenas, muy buenas, actuaciones.

El integrante del Atletismo Benavente, Alberto Guerrero, tomaba parte en la final de los 800 metros tras haberse impuesto en su serie. Guerrero rubricó un gran papel, pero no pudo dar la sorpresa ante un plantel de favoritos que no dieron tregua. Los candidatos al título de campeón de España de 800 metros no habían fallado en las eliminatorias de clasificación en Nerja y protagonizarán una final de lujo, con cinco atletas que ya tienen mínima para los Mundiales: Mariano García, Adrián Ben, Saúl Ordóñez, Álvaro de Arriba y Pablo Sánchez-Valladares. La presencia de estos atletas que ya habían conseguido la mínima para los Mundiales de julio en Eugene (Estados Unidos) convertía la final de 800 en la localidad malagueña en decisiva para que el seleccionador español, José Peiró, elija a los tres representantes nacionales para la cita de Oregón.

Guerrero salió concentrado y dispuesto a reservarse hasta el último tercio, momento en el que intentó atacar, pero no se lo permitieron. El salmantino Álvaro de Arriba, el mejor atleta español de 800 metros esta temporada con una marca de 1:44.85, se proclamó campeón de España de la distancia y se ganó a lo grande su convocatoria para los Mundiales de julio en Eugene (Estados Unidos). El mediofondista del CD Running, que fue cuarto en el Mundial de Belgrado de pista cubierta y oro en el Iberoamericano de La Nucía (Alicante), completó una carrera muy inteligente, estuvo bien colocado y aguantó el ataque del murciano Mariano García, el campeón mundial bajo techo, para cambiar el ritmo en un explosivo final.

Álvaro de Arriba venció con una gran marca de 1:45.82, récord del Campeonato de España en los 800, con el gallego Adrián Ben, quinto en Tokio 2020, como subcampeón nacional con 1:46.01, y Mariano García, bronce con 1:46.04. Los tres primeros clasificados deberían formar el equipo de 800 metros para Eugene, pero la última decisión la tendrá el seleccionador español, José Peiró.

El leonés Saúl Ordóñez, plusmarquista nacional de la distancia con 1:43.65, llegó en la cuarta posición a la meta, y el madrileño Pablo Sánchez-Valladares terminó quinto tras “robar” el puesto a Guerrero (1:47.94) en los últimos metros, para que el atleta del club benaventano fuera el primero de los mortales.

También estuvo en Nerja la toresana Raquel Álvarez Polo, que lamentablemente no tuvo toda la suerte deseada y se tuvo que conformar con la octava posición tras un triple nulo en 1.76. La campeona de España fue Jennifer Laritza con 1.87m seguida de Una Stancev (1.85) y Nora Tobar, con 1.83.

Estos resultados se suman el décimo puesto de Diego Bravo en los 5.000 metros.