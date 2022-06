El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, pidió este sábado en Almería la dimisión del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, por los casos de "corrupción" que, según afirmó, "hay claramente en los máximos dirigentes de la Federación, no en la institución", precisó.

Tras el XVIII Congreso Nacional de Peñas organizado por Aficiones Unidas en Almería, Tebas declaró a los periodistas que "la corrupción no solo es un tema económico, la corrupción es un abuso de poder", al tiempo que expuso una lista de actuaciones de los dirigentes de la Real Federación Española de Fútbol que, a su juicio, entran dentro de ese concepto.

"Corrupción es contratar detectives a cargo de la Federación, mandarme a mí a su vicesecretario general (Miguel García Caba) a que me grabe, que se grabe a la Secretaria de Estado para el Deporte y al Ministro. Todo eso es corrupción en el ámbito general de la palabra, no sólo es corrupción, que la hay, con el tema de la Supercopa en Arabia", argumentó.

Según el presidente de la LFP, que el 7 de junio anunció una querella contra García Caba por injurias y calumnias tras señalarle como responsable de una presunta trama contra Rubiales, "hay corrupción claramente en los dirigentes máximos de la Federación, no en la institución", puntualizó, aspecto este último con el que cree que "se intenta confundir".

"Todo lo que se ha declarado por personas que han estado en la Federación y lo que se ha denunciado del Consejo Superior de Deportes, que no sé qué asesoría jurídica tienen, es increíble. Es imposible que eso, al menos, tenía que haberse pasado al Tribunal Administrativo del Deporte", aseveró Tebas, que no entiende cómo eso no se ha producido.

De esta forma, añadió, desde hace "prácticamente dos meses" se está "haciendo un daño al fútbol importante, no por el hecho de que se cuenten las cosas que ocurren, sino por que no se actúa contra las cosas que ocurren, y eso es un daño irreparable".

"No fue tal como cuentan"

El máximo dirigente de LaLiga arguyó que el problema es que Rubiales y su equipo "no admiten las críticas", y ante "todo lo que está diciendo que ponían en la nota, que si yo intenté comprar empleados" y otros extremos, le reiteró "que saque la cinta íntegra" de esa grabación, algo que precisó que lleva "pidiendo desde hace 30 días".

"Vamos a ver qué pasó en la cinta. Ahí veremos lo que pasó en esa reunión, lo que pasa es que no la sacan porque saben que no fue tal como cuentan y que se hablaron otras cosas importantes", recalcó Tebas, para quien "no se pueden amparar bajo el logo de la Federación manifestaciones o defensas personales".

Defendió que él no hace eso "nunca en LaLiga", sino que utiliza sus cuentas personales para expresarse, "pero la Federación saca una nota", cuando subrayó que la RFEF "está por encima de sus dirigentes y es una institución" a la que respeta "muchísimo". "Otra cosa es que sus dirigentes no tienen respeto a los clubes, a los jugadores, a todos los que componemos la Federación", insistió el presidente de la LFP, quien también se refirió a las resoluciones adoptadas por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) respecto a las sanciones no aplicadas contra el Paris Sant Germain por el 'fair play' financiero.

Al respecto, aseguró que "orden había, pero este Tribunal no funciona como debería funcionar y se necesita un cambio radical", y añadió: "el TAS no sirve; a los hechos me remito".

Sobre sus rifirrafes en tiempos pasados con el Almería y su gestión, dejó claro que "el Almería no es un club Estado", que es aquel que no tiene "límites para las pérdidas porque les importa un bledo perder dinero", ya que el almeriense "se somete al control económico del fútbol español", por lo que sus "pérdidas están controladas" y "tiene que tener gasto conforme a sus ingresos".

Tebas también habló sobre los partidos a disputar en noviembre y diciembre y la posibilidad de ir a Turquía durante el parón por el Mundial de Catar, un extremo que dijo que están "terminando de valorar". "Buscamos Estados Unidos y México por el tema de horario, porque cuando se pueda jugar allí no habrá horarios de partidos del Mundial, y en Turquía está saliendo alguna posibilidad", indicó, además de anunciar que en estos posibles torneos "no estarán ni Real Madrid ni Barcelona", ni tampoco sus internacionales.