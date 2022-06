Dani Hernández sabe que, cuando la nave se hunde, un buen capitán no abandona el barco. Se queda en cubierta, achica agua y se emplea a fondo por llegar a puerto con su navío y su tripulación. Por ello, el zamorano no dudó en pedir perdón tras consumarse el descenso del Zamora CF; como tampoco ha vacilado a la hora de renovar su vinculación con el equipo de su tierra, del que será voz autorizada un año más en su vestuario.

“Estoy contento porque el Zamora CF siempre ha sido la primera opción para mí y es una satisfacción poder seguir en el club una temporada más”, comentaba ayer Dani Hernández sobre su renovación por una temporada, apuntando que “si bien en el último mes ha llegado alguna que otra oferta”, él tenía claro que su compromiso era rojiblanco.

“En las últimas semanas he escuchado más cosas pero yo siempre dije que el Zamora CF era mi primera opción y así se lo hice saber a la dirección deportiva”, explicó el capitán, asegurando que su renovación se alargó en el tiempo simplemente por la lógica necesidad de tener “un tiempo para desconectar” tras el final del pasado curso. “Hablé con César y le pedí algo de tiempo para desconectar. Hemos ido hablando pero quería estar algo más tranquilo después del año tan duro que vivimos”, confiesa, apostillando: “en estos últimos días hemos retomado conversaciones y, como siempre, ha sido fácil entendernos y llegar a un acuerdo para continuar”.

Dani Hernández, que afronta su sexta temporada consecutiva como rojiblanco tras su regreso al Ruta de la Plata después de vivir diferentes aventuras deportivas en el Getafe B, Córdoba B, SD Compostela y SD Amorebieta, le sobran los motivos para vestir una campaña más la elástica de su tierra. Sin embargo, hay dos que destacan sobre todos: el descenso y su nivel de juego.

“El final de temporada me dolió mucho y, obviamente, no quería irme del Zamora CF con un descenso”, asegura, destacando: “igualmente, soy exigente conmigo mismo y sé que no estuve al nivel que requería la categoría”. “Son los dos debes que tengo. Y ahora, quiero saldarlos, estar a la altura de lo que requiere el club y la categoría”.

El capitán, que se encuentra de vacaciones, asegura haber estado lejos del proyecto deportivo rojiblanco en estos días, aunque haya “leído lo que se va haciendo”, necesitaba “vacaciones sin fútbol” y por ello, tampoco sabe si será la única renovación rojiblanca o se darán más en los últimos días. Eso sí, su compromiso (una vez cargue pilas) no está en duda. “En cuanto llegue el 1 de julio volveré a entrenar duro y de ahí, a la pretemporada, que debe ser buena para hacer un buen inicio de liga”, apunta Dani Hernández, dispuesto a subirse y defender de nuevo el barco del Zamora CF.