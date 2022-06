Héctor García lleva unido al fútbol toda su vida, pero ahora comienza una nueva etapa. Tras una década en el CD Coreses, al que ascendió hace unas semanas a la Liga Regional de Aficionados (aunque el club haya terminado por renunciar a esa plaza para seguir en Provincial), ha fichado como entrenador del ZCF-Amigos del Duero, en lo que será su primera incursión en el futbol femenino, en sustitución de Nacho Merino, que decidió no continuar tras confirmar que no se estará en Primera Nacional como él esperaba.

Este nuevo objetivo llegó “rápido” y casi por casualidad para el entrenador zamorano que, de primeras, no cree que vaya a ser muy distinto que dirigir a un equipo masculino, aunque luego las ligas tengan cada una sus peculiaridades. “Llevo muchos años entrenando y no creo que en el aspecto deportivo vaya a ser distinto un equipo masculino o femenino. Luego nos iremos adaptando todos”, comentó el técnico que sí admitió estar ilusionado con este nuevo reto.

El Amigos del Duero estará un año más en Regional, donde esta temporada ha cuajado una magnífica actuación y, a pesar de que Chivo asegura que no le han impuesto ningún objetivo desde el club, ni se le ha hablado de la obligación de luchar por el salto de categoría, tiene claro que no quiere bajar el listón de lo vivido en los últimos años. “Sí tengo una responsabilidad. El equipo lleva varios años arriba y no quiero llegar yo y que eso cambie. Trabajaremos para estar lo más arriba posible en la clasificación”, en una competición, la Liga Gonalpi, que también disputará la UD Bovedana.

Por el momento tampoco está completo el equipo que tendrá a su disposición el nuevo técnico y es que “hay varias chicas que tenían dudas por temas de estudios, y luego estaban pendientes de otras de Salamanca para ver si podían unirse”. Con todo, ahora Chivo quiere darse unos días de relax y descanso mental por todo lo vivido en los últimos tiempos, y una vez comience el mes de julio empezar a preparar la pretemporada con su nuevo equipo.