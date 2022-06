El Comité Olímpico Español (COE) ha renunciado definitivamente a la candidatura conjunta para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en sedes de Cataluña y Aragón, después de las desavenencias políticas entre los dos gobiernos autonómicos que no han logrado ponerse de acuerdo a la hora de repartirse la sede de los diferentes deportes. Ahora la puerta estaría abierta a una nueva candidatura, posiblemente solo catalana, para optar a la siguiente cita olímpica invernal, en 2034

Según ha informado el diario 'Ara' esta candidatura ha descarrilado de forma definitiva por los desencuentros entre Zaragoza y Barcelona. Fuentes próximas al Gobierno de Madrid aseguraron este lunes a El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, que debe ser el COE el organismo que informe de la cancelación definitiva del proyecto. Fuentes del Govern de la Generalitat, indicaron a este respecto, que todavía no habían sido informados de forma oficial sobre las últimas novedades sobre esta controvertida candidatura.

El COE ha convocado una rueda de prensa, en su sede central de Madrid, para informar de manera oficial sobre la decisión definitiva del proyecto esta tarde a las 19 horas.

Primeras reacciones

Aunque todavía no se ha producido la confirmación oficial de la renuncia a la candidatura, las primeras reacciones políticas han comenzado a producirse. Así, Josep Rius, portavoz de Junts, ha indicado este lunes que "lamentamos la decisión del COE de no presentar una candidatura a los Juegos, una decisión que se ha basado más en criterios políticos que técnicos". El portavoz de Junts ha cargado contra el "boicot permanente" del Gobierno de Aragón y el electoralismo del presidente Javier Lambán. "Una vez más no ha servido que el ministro de Deportes sea catalán. España nos ha vuelto a fallar".