El CD Coreses no jugará finalmente en Regional de Aficionados, a pesar de haber sido campeón de la Liga Provincial y tener derecho a ello, por lo que será el Zamora CF B quien ocupe la plaza.

El club coresino ya ha comunicado a la Federación de Castilla y León de fútbol su decisión, motivada por el hecho de no haber podido reunir jugadores suficientes para hacer un equipo, y por no contar con infraestructura suficiente, y es que en la entidad tienen claro que lo que no quieren es "hacer el ridículo".

Así las cosas, será el segundo clasificado, el Zamora CF B quien ocupe la plaza.