Los zamoranos suben al podio en casa

Cuatro zamoranos consiguieron subir al podio en la primera jornada del Trofeo Master (N6) Sub 13 y Sub 17 que comenzó ayer en el Pabellón Angel Nieto de Zamora con la participación de cerca de un centenar de jugadores. Erik Casas, formando pareja con el vallisoletano Gonzalo García, acariciaron la victoria en la final de parejas Sub 17 cayendo en el tercer set por 21-18 después de llegar a acercarse a 18-16 ante Pablo Martín (Medina del Campo) y Andrés Pérez (León).

Muy destacada fue también la actuación de las chicas sub 17 del club Badminton Zamora, Natalia Colino y Elena Turiel, que se quedaron en la tercera posición individual, cada una en un lado del cuadro de eliminatorias. Por último, en Sub 13, Demetrio Pinto, también alumno de Aitor Llandres, se colgó la medalla de bronce pese a que todavía se encuentra en edad Sub 11. El torneo contó con un buen nivel competitivo, destacando, por ejemplo en la categoría Sub 17 la final en la que se dieron cita dos jugadores que se encuentra en la élite nacional y que compiten ya en pruebas internacionales como son los asturianos Adolfo López y Alejandro López. También la final femenina resgistró un alto nivel con la extremeña Mariela Vázquez y la burgalesa Elena Dueñas. Durante la mañana de hoy, también en el Pabellón Angel Nieto se disputará el Torneo Top TTR (N7) en las categorías Absoluto y Senior, en la que competirá el entrenador del club zamorano. La jornada de ayer se desarrolló con muy buen ambiente en las gradas pese al calor. La organización repartió regalos entre los participantes donados por el Ayuntamiento, Bodegas Ramón Ramos, Quesos Laurus y Bar QTR.