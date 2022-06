La selección femenina de Zamora perteneciente a la iniciativa PDR no pudo comenzar con buen pie su concurso en el encuentro autonómico que arrancó ayer en Béjar y que da continuidad a una cita que tuvo su punto de partida la semana anterior con la disputa del campeonato masculino.

El conjunto femenino zamorano, patrocinado por Caja Rural, no contó con demasiada fortuna, competitivamente hablando, en la primera jornada de un fin de semana que combina competición y convivencia en la sierra bejarana.

Zamora abría la jornada de ayer con un duelo a primera hora frente al combinado de El Bierzo. Un rival complicado pero que no mostró mejor nivel que las verde, ganando el encuentro por un 52-42 que no reflejó la gran igualdad que hubo sobre la pista en este envite. Un equilibrio de fuerzas que no existió en el segundo duelo de las zamoranas, que ya en horario de tarde se enfrentaron con las representantes de Segovia; rival que se mostró muy superior (52-14).

Con estos marcadores, la selección femenina PDR de Zamora tratará hoy de cerrar su participación en este encuentro con su primera victoria, objetivo que tratará de alcanzar en el duelo que le enfrenta al equipo de Salamanca.