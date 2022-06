Zamora recupera el deporte del badminton con la celebración de dos torneos de carácter nacional este fin de semana que rompen una sequía de varias décadas sin competiciones en nuestra provincia. Más de un centenar de jugadores se repartirán entre el Máster (N6) sub 13 y sub 17 el sábado, y un torneo TOP TTR (N7) para las categorías Absoluta y Senior, del domingo, ambas en el Pabellón Municipal Angel Nieto. "Hace más de 25 años que no se hace nada parecido en Zamora. Es un placer poder trabajar con Aitor Llandres, que lo está haciendo muy bien y gracias a él ha salido adelante este torneo.

Con esta actividad pretendemos llevar el deporte del badminton a más gente", declaró el concejal de Deportes, Manuel Alonso, en la rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Zamora. Llandrés, máximo responsable del CD Baminton Zamora, recalcó que las dos pruebas serán puntuables para el ranking nacional y convocará a jugadores de muy buen nivel: el sábado competirán 71 jugadores de las categorías inferiores, entre los que habrá varios top15 y se espera una buena actuación de los zamoranos. El domingo se espera poder contar con varios jugadores incluídos en el top10 absoluto de España. Unos quince jugadores zamoranos lucharán durante el fin de semana por las medallas del torneo, algo que parece factible en las categorías inferiores ya que lo están consiguiendo en casi todas las competiciones durante la temporada. El Angel Nieto se ha acondicionado para esta competición que se desarrollará en siete pistas. Este será un buen ensayo para el Máster Nacional Absoluto que también acogerá el pabellón Angel Nieto en el próximo mes de septiembre y que congregará en Zamora a los mejores jugadores de España.