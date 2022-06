El entrenador Miguel Losada se mostró muy emocionado por la eliminación de su equipo en el play off de ascenso y señaló ante los medios de comunicación que “se juntó todo porque ha sido un año de mucho trabajo, los chicos se estaban dejando todo ante las adversidades que nos estaban pasando, el equipo se recomponía como podía, cuando ves un equipo así que lo da todo, que se deja el alma y no llega esa pizca de fortuna que nos faltó al final para meter el cuarto gol, pues te da mucha rabia por ellos, por todo el ambiente que había, por la gente que ha sido impresionante como ha ayudado al equipo. Se juntó todo y es una mezcla de emociones muy grandes”.

Losada explicó que la pena fue “encajar ese gol tan rápido, pero hicimos lo difícil que era darle la vuelta, meter el 3-1 y estar metidos en el partido. No tengo más que agradecimiento para los chicos que se han vaciado y a la afición que no nos ha dejado en ningún momento de la temporada solos”.

Losada buscó más eficacia ofensiva dando entrada en el campo a un atacante más cuando tan sólo había transcurrido media hora de juego: “Buscábamos tener fortaleza con Virgi pero al ponerse el partido así, buscamos con Silos y los que entraron después profundidad para darle la vuelta al marcador, y hemos estado a muy poquito. Ellos son un buen equipo, a lo que juegan lo hacen muy bien y solo tengo que felicitarles y desearles suerte en la final”. Respecto a su futuro como entrenador, Losada reconoció que “aquí me siento muy bien, tengo confianza con todo el club pero ha sido un sacrificio muy grande este año a nivel personal de trabajo. Podemos mirarlo y si no, no pasa nada, aquí tienen a un seguidor más del Villaralbo”. Por su parte, el presidente del club, Juan Ramón Saludes dijo que “el fútbol es así, nos ha faltado un poco de acierto y el cuarto gol no llegó. Aunque nos queda por ver, si asciende el Unami, conseguir una plaza en Copa de Rey. Hemos tenido ocasiones pero nos ha faltado acierto”, añadió.