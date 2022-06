El CD Villaralbo acarició la remontada ante el Turégano

El CD Villaralbo acarició la proeza de remontar el 0-2 que traía del partido de ida en la primera eliminatoria del play off de ascenso a Tercera División. Tres goles de Enma acercaron a los de Miguel Losada a la proeza durante la más de media hora que campó en el marcador el 3-1, pero ese gol que necesitaban los zamoranos no llegó y es el Turégano el que jugará la final en el derbi segoviano contra el Unami.

El encuentro se vivió en un magnífico ambiente futbolero con dos aficiones que se volvaron con sus respectivos equipos, siempre dentro de un ambiente de gran deportividad que incluso quedó patente al final cuando ambas hinchadas se felicitaron por la brillante eliminatoria.

El Villaralbo traía muy cuesta arriba el enfrentamiento de una semana antes cuando salió de Turégano con un 0-2 que le obligaba a no dejarse meter un solo gol en Los Barreros ayer. Pero fue todo lo contrario, cuando habían transcurrido poco más de diez minutos de juego, el equipo visitante conseguía su primer gol en la que ya era su segunda llegada a portería en un cambio de juego hacia Rubio que entraba por la izquierda y no dudó en disparar de tiro cruzado al que no pudo llegar Sandro. Parecía la puntilla para el Villaralbo, pero los de Miguel Losada supieron reaccionar de forma casi inmediata en una internada de Viti por la izquierda que culminó centrando para que Enma marcase el primer gol zamorano en la eliminatoria con un impecable remate en el segundo palo.

El gol dio alas al Villaralbo que obligó al portero visitante a realizar un par de buenas intervenciones para impedir el segundo gol. Miguel Losada se la jugó dando entrada a Silos y sacrificando a un defensa para buscar más poder atacante, y el cambio táctico le dio buen resultado ya que el 2-1 llegaba casi de forma inmediata al recibir Silos en el punto de penalti y tras esquivar a un defensa, cedió el balón para que Enma marcase a placer su segundo gol.

El Turégano volvió a salir al campo en la segunda parte llevando el dominio del balón y pudo sentenciar la eliminatoria pero una gran parada de Sandro y el error garrafal de Carlos al recoger el rechace. Pero pasó todo lo contrario y el Villaralbo se metió de lleno en la lucha por la clasificación con el tercer gol que se fabricó Enma en una jugada personal por la línea de fondo.

Los zamoranos disponían de más de media hora por delante para marcar el cuarto gol que les daría la clasificación, pero no fueron capaces e incluso el Turégano dispuso de alguna oportunidad para sentenciar.

El goleador del partido, el delantero argentino Enma, señaló que “la llave estuvo en el partido de ida cuando nos hicieron dos goles que fueron errores nuestros”. A su juicio, “ahora hay que levantar la cabeza y seguir para la temporada que viene. Hay que irse tranquilos porque lo dejamos todo dentro de la cancha, solo nos faltó un gol y esta vez no pudo ser”.

El delantero del Villaralbo reconoció que su equipo dispuso de 30 minutos para marcar ese gol decisivo pero “hubo muchas circunstancias, mucho calor, las piernas cada vez respondían menos, los nervios porque había que hacer otro gol, pero hay que irse con la frente alta porque lo dimos todo”, aseguró Enma.