Omar Cadenas cerró un fin de semana con mal sabor de boca, y es que una avería le impidió culminar una magnífica carrera. Tras clasificar segundos para la parrilla de salida, el piloto hizo una gran salida, consiguiendo mantenerse en el grupo de cabeza bajando tiempos y logrando ponerse primero.

El zamorano, que rodó durante casi toda la carrera en primera posición, tuvo la desgracia de que a falta de una vuelta para finalizar la carrera la moto se parase, dejando sin opciones al piloto de poder subir al podio.

Tal y como relatan desde el club, Cadenas notó que algo no iba bien en una curva al inclinar su moto pero no pudo hacer nada más que apearse y ver cómo así acababan sus opciones de subir a lo más alto del cajón tras una gran carrera en el mítico circuito Madrid Jarama-Race en la cual estaban presentes sus principales patrocinadores apoyando al piloto.

Agradecimientos a todos los que les apoyan

El C.D. Motor Club Cadenas y su piloto quieren agradecer a todos sus patrocinadores y amigos la ayuda prestada y la confianza depositada en el trabajo que realizan.

Desde el equipo creen que están “en el camino correcto” para seguir trabajando y seguir llevando a Zamora a lo alto. En este sentido recordaron que es el primer año que Omar compite en esta categoría y con esta moto y “los resultados están siendo magníficos”, a pesar del último infortunio sufrido. “Estamos seguros de que Omar Cadenas dará mucho que hablar en próximas temporadas”.

El club no pierde las esperanzas de poder hacer algo grande en el campeonato, que todavía no ha concluido, aunque sí lamentan no haber podido ofrecer este podio a todos los zamoranos, aunque seguirán luchando para recuperar mejores sensaciones.