El Atlético Benavente, a un paso de la gloria; el conjunto blanquiazul llega a Antequera a poner el broche de oro a la mejor temporada de su historia dispuesto a alcanzar el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala español, algo que sólo consiguió en nuestra provincia el FS Zamora. Y para ello, deberá ganar al conjunto malagueño, vigente campeón de la Copa del Rey.

Todos los caminos han conducido hasta aquí. Ya está, la suerte está echada. Este sábado a las 18:00 horas, el Caja Rural Atlético Benavente FS saltará a la pista del Pabellón Fernando Argüelles de Antequera con un único objetivo en la mente: conseguir el ascenso a Primera División.

Según afirman desde dentro del club, el vestuario se encuentra tranquilo, en parte, gracias a la calma transmitida por Chema Sánchez, entrenador y uno de los arquitectos de un proyecto que está a un paso de consumarse como uno de los más exitosos de la historia del deporte benaventano.

Si bien esta vez no contarán con el incondicional apoyo de La Rosaleda, habrá una pequeña parte de la hinchada blanquiazul que se desplazará hasta Antequera para apoyar a su equipo en la cita más grande de su historia. Además, esa mayoría que no viajará, apoyará al equipo desde Benavente, con una pantalla gigante instalada en la Plaza de la Madera, para que la gente de la ciudad viva este partido como lo que es, una verdadera final.

Pase lo que pase este sábado, lo que ha conseguido el Caja Rural Atlético Benavente FS ya es histórico, y eso es un punto a favor para el bloque blanquiazul. Como ya ha comentado algún jugador, la presión no es para ellos puesto que, a principio de temporada, llegar hasta aquí era algo prácticamente impensable, mientras que para BeSoccer CD UMA Antequera, flamante campeón de Copa del Rey, ascender a Primera División ha sido siempre el objetivo.

A pesar de que no era el objetivo inicial de la temporada, el equipo ha demostrado que, a día de hoy, no tiene techo y puede competir donde sea y contra quien sea. Chema Sánchez ha conseguido crear un equipo compenetrado que funciona como una maquinaria prácticamente perfecta y que, además, individualmente, atesora a algunos de los más grandes talentos de la categoría, como Dani Simón, Pablo Ibarra, Aitor Blanco o el icónico Charliente, quien está viviendo una segunda juventud en Benavente, su ciudad, a la que puede llevar a la gloria.

Por su parte, el conjunto local, dirigido por Tete, también ha cuajado una de las mejores temporadas de su historia, con título de la Copa del Rey incluido, y a la que puede poner la guinda consiguiendo el ascenso a la máxima categoría del Fútbol Sala español. Si bien el combinado blanquiazul cuenta en sus filas con Pablo Ibarra, máximo goleador de la liga regular, BeSoccer CD UMA Antequera tiene al segundo máximo realizador, el ala Fernando Cobarro, que durante la temporada regular consiguió la friolera de 36 dianas en los 36 partidos que disputó.

Ni que decir tiene que ambos equipos dejarán todo sobre la pista para hacerse con un ascenso, a todas luces, histórico. Ocurra lo que ocurra, la temporada para estos dos equipos ha sido extraordinaria y ambos conjuntos deben sentirse orgullosos por ello.

Además, en el caso del Caja Rural Atlético Benvente FS, a priori, este partido se anticipa como una cita muy complicada, especialmente por tener a la afición en contra, pero los pupilos de Chema Sánchez ya han demostrado pode competir en cualquier pabellón. Por otro lado, a pesar de no haber conseguido hacerse con la victoria en ninguno de los dos encuentros de liga regular frente al rival de este sábado, el fin de semana pasado ya consiguieron remontarle un 0-2 e incluso disponer de ocasiones para llevarse la victoria. Esto no es sino una muestra más del ADN blanquiazul y del trabajo de un equipo que no se rinde, aprende de sus errores y siempre trata de mejorar.

Además, qué mejor manera de empezar las fiestas del Toro Enmaromado 2022 que celebrar el ascenso del Caja Rural Atlético Benavente FS a la Primera División. Jugadores y cuerpo técnico sentirán el apoyo de la afición, pese a la distancia que los separará este sábado y, por ello, esperan volver de Antequera como flamante nuevo equipo de la categoría reina del fútbol sala español.

Por otra parte, en la tarde de ayer, el equipo cadete del Atlético Benavente inició su participación en la fase previa del Campeonato de España con una abultada derrota contra O Parrulo de Ferrol (2-7) en el partido jugado en Ibarra (Gipuzkoa). El equipo benaventano comenzó el partido plantándole cara a su rival y no tardó mucho en igualar el 0-1 con que iniciaron el partido los gallegos, pero a partir de ahí O Parrulo se mostró muy superior, especialmente en los tres últimos minutos de la primera parte en los que pasó del 1-3 al 1-6 que dejaba la contienda prácticamente sentenciada al descanso.

En la segunda parte se equilibró bastante la contienda y el Atlético Benavente comenzó situándose con 2-6, pero el equipo ferrolano pronto marcó el 2-7 con que finalizó este primer partido del sector cadete. El segundo será este sábado a las 17.00 horas contra el anfitrión Lauburu Ibarra, y mañana domingo, el rival será el Herrera Moderno, a las 13.30 horas.

El Pabellón Fernando Argüellos de Antequera, donde también han jugado este año el Zamarat de Liga Challenge y el Zamora Enamora de balonmano en sus respectivas competiciones, registrará esta tarde (18.00 horas) un lleno total para la final del play off de ascenso a la máxima categoría que entrenará al equipo local y el Atlético Benavente Caja Rural.

La últimas entradas disponibles podrán adquirirse este sábado en las taquillas del pabellón. Se mantendrán los mismos precios que el club ha tenido durante el resto de la temporada: 5 euros€ para los adultos y 3 euros€ para niños hasta 15 años (incluidos).

Nadie duda de la calidad del equipo malagueño que, pese a terminar tercero en la liga regular, consiguió el título de la Copa del Rey tras eliminar a cinco equipos de las máxima categoría. Uno de los jugadores destacados del equipo, Oscar Muñoz, no duda de sus posibilidades y ha asegurado que ve al equipo “muy motivado y con muchas ganas de que llegue el sábado. Estamos con las ganas de ver un estadio a rebosar, que seguro que nos llevará en volandas. Sabemos que el rival es muy duro, pero también lo que nos jugamos y la experiencia que tenemos en estos partidos. Esperamos no defraudar”, afirmó.

Un campeón de Copa que no es imbatible