Héctor García, conocido por todos como “Chivo” ha tomado en las últimas horas una dura decisión: despedirse del puesto de entrenador del CD Coreses.

Él mismo lo anunciaba en las redes sociales, dejando claro que seguirá ligado lo máximo posible, y siempre que el trabajo se lo permita, a la entidad coresina, puesto que “siempre haré lo que esté en mi mano porque al club le vaya bien”.

Chivo apuntó en su escrito que “es complicado explicar todos los motivos que me han llevado aquí, pero principalmente es porque creo que realizar muchos esfuerzos por hacer las cosas bien al final quema y son ya 10 temporadas al pie del cañón. Creo que he hecho siempre lo mejor que he podido y de eso no me arrepentiré, ni me quedará ninguna espinita clavada”. Además, sí quiso subrayar que “he sido el entrenador más feliz del mundo y he logrado con el tiempo todo lo que me he propuesto, pero siempre gracias a ellos”.

“No sé lo que me deparará el futuro, pero sé que siempre estaré cuando el Coreses me necesite, lo dicho no es ni un hasta luego, pero si un punto y aparte”.

Por último, se mostró “eternamente agradecido a todos los jugadores que he tenido la suerte de entrenar, a todos los rivales y a todos aquellos que me puedan tener menos aprecio pues encantado también por ayudarme a mejorar”.

Hay que recordar que el Coreses ha ascendido de Liga Provincial a Regional de la mano de Chivo.