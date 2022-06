El ascenso del ZCF - Amigos del Duero aún es posible

El ZCF- Amigos del Duero no pudo coronar su magnífica temporada en la Regional Femenina - Liga Gonalpi, y es que cuesta entender que las jugadoras zamoranas no lograran el ascenso a pesar de no haber perdido ni un solo encuentro en toda la competición, y tuvieran que conformarse con la segunda plaza.

Al final, quien dio el salto a categoría Nacional fue el Parquesol B, a quien las zamoranas superaron en el encuentro de la capital del Duero y con las que repartieron puntos en Valladolid, siendo uno de tres empates firmados por las de Nacho Merino, los únicos traspiés de toda Liga. “La temporada ha sido buena por números y juego, muy buena, pero no excelente porque no logramos ascender”, admitió con resignación el entrenador de las chicas. ESPERANZA DE ESTAR EN NACIONAL Sin embargo, no está todo dicho y queda un resquicio de esperanza para el club zamorano que todavía tiene opciones reales de subir una categoría y cumplir con el objetivo marcado hace un año cuando se produjo el descenso. La restructuración que se plantea en el fútbol femenino para la próxima campaña 22-23, puede dejar al Amigos del Duero en Nacional, y es que desde el próximo curso habrá una categoría de nueva creación: la Tercera División. Así, el Fútbol Femenino quedará estructurado en Primera, Segunda, Tercera, Nacional y Regional, donde por ahora están las zamoranas. Así las cosas, habrá movimiento de equipos y los ocho mejores segundos clasificados de Primera Regional (elegidos según coeficiente) escalarán directamente una división y el buen hacer de las chicas de Nacho Merino puede encontrar ahí su recompensa. “Hemos mirado y podemos estar entre ellas, pero no lo tenemos confirmado. Hay que esperar a que acabe la liga oficialmente el 30 de junio, y a partir de ahí ver qué pasa, y luego si el club puede hacer frente a ese ascenso”. EL FUTURO DE NACHO MERINO YDE LAS JUGADORAS De hecho, el futuro de Nacho Merino está supeditado a esta situación, y es que, aunque seguirá en el club, dentro de la estructura, su puesto como entrenador del primer equipo no está tan claro. “Si al final estamos en categoría nacional, sí me gustaría seguir, pero si no es más complicado. Realmente no estoy motivado para seguir otro año igual en Regional”, admitió el técnico quien confirmó que en la entidad son conscientes y conocedores de sus sensaciones, puesto que así se las trasladó a los dirigentes. Otra pata del banco en el futuro de la entidad zamorana es la continuidad de las jugadoras que han estado en los últimos tiempos en el primer equipo. Una de ellas, Andrea Hernández, ya ha anunciado que no va a continuar por motivos de estudios que le impiden poder comprometerse al cien por cien, y hay otras cuatro o cinco futbolistas que siguen pendientes por cuestiones laborales. Así las cosas, habrá que esperar algunas semanas para ver cómo se define el futuro del Amigos del Duero. Por ahora, el próximo paso será en Miranda de Duero donde este fin de semana tienen su tradicional Torneo.