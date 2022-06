Verónica Sánchez Romero, del club Vino de Toro Caja Rural, se proclamó campeona España Master F45 de Carreras de Montaña en la competición celebrada en Riopar (Albacete). La atleta salmantina en una grandísima carrera pues lograba entrar en meta, entre las 20 primeras clasificadas, dato a tener en cuenta, ya que se disputa la prueba conjuntamente, las categorías Absoluta, Sub 23, Sub 20, Sub 18 y por supuesto la Master La fondista del Vino de Toro Caja Rural, entró en la 20ª posición, para proclamarse campeona de España Master F45, y paraba el crono en 1 h. 48’ 25” , el tiempo empleado en recorrer los 18.5 kilómetros de que constaba la prueba.

Por otra parte, un atleta habitual en las pruebas disputadas en nuestra provincia, Rui Muga (Macedo Cavaleiros), alcanzó su sexto título absoluto y segundo consecutivo de campeón de Portugal de Carreras de Montaña. El Campeonato se disputó en la localidad de Castro Daire y Muga completó los diez kilómetros en 44´35 superando a su compañero de equipo José Carvalho y a Tiago Pereira del F.C. Penafiel a los que no pudo distanciar hasta el último kilómetro. Muga también logró el título por equipos puntuando junto a Carvalho; al sexto puesto de Carlos Lopes y al undécimo de Ilídio Moreiras. El Vino de Toro Caja Rural sumó cuatro medallas en el Campeonato de Castilla y León sub 10 y Sub 12 al aire libre que se celebró en las pistas Río Esgueva de Valladolid. Fueron dos platas y dos bronces, a cargo de Paula Martínez que se colgaba la plata en el salto de Longitud con un mejor intento de 3.32, marca personal, y se colgaba también el bronce en los 500 lisos para lograr otra marca personal con 1´36´´05. Laura Prieto Galindo también tuvo el honor de subir al podio como tercera en el lanzamiento de Jabalina Vortex, con un mejor intento de 18.35. Por último el cuarteto del club toresano del 4x50 femenino se proclamó subcampeón de Castilla y León, de la mano de Mayte Escudero, Isabel García, Laura Prieto y Paula Martínez Martinez, con un tiempo de 33´´96. Destacó también el cuarto puesto de Mayte Escudero en el lanzamiento de Peso, on un mejor lanzamiento de 6.34 y Sergio Marbán Ordax en el salto de altura,con 1.18, se clasificaba en octavo lugar, Raul Rodríguez fue sexto en 1.000 metros marcha, marcando un crono 7´53´´24.