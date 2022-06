David Sotelo, a tiro del podio mundial

El zamorano David Sotelo se mantiene por segundo año consecutivo en los primeros puestos del ranking de España de foso olímpico en la categoría junior tras ser el mejor español en la última Copa Mundial. Sotelo se ha convertido en uno de los deportistas zamoranos con mayor promoción y a nadie se le escapa que pueda ser pronto olímpico. La clasificación para la Copa del Mundo se establece después de siete tiradas nacionales de las cuales puntúan las cuatro mejores. Hay que firmar una mejor marca de 116, pero ya el pasado año, Sotelo llegó a los 117 y este se situó en los 118. “Luego la selección definitiva se realiza por orden de ranking o por mejor nivel a juicio del seleccionador nacional, Jorge Arias. Este año, Andrés García, me saca tres platos en el ranking ya que ha llegado a 121, y a continuación estoy yo”, explica el tirador zamorano.

Con estos resultados, David Sotelo viajó con España a la Copa Mundial disputada en la localidad alemana de Suhl tras realizar una concentración previa en Granada. “Teníamos un equipo potente, individualmente somos todos muy fuertes, aunque no tenemos la preparación de otros paises como, por ejemplo, en Italia, donde los tiradores se dedican exclusivamente a prepararse durante todo el año. La pena fue que Andrés García estuvo por debajo de sus marcas, yo fui el mejor del equipo con 116 (24-24-23-23-22) y me quedé muy cerca de la final ya que tenía que hacer 25 y me quedé en 22 en la última tirada. En la competición por equipos, Andrés García y Sergio Bayo, hice la primera serie bien pero en las otras dos cayeron, ya no pudimos recuperarnos y quedamos octavos finalmente. En equipos mixtos, mis compañeros consiguieron la medalla de bronce. Y en damas, Noelia Pontes que quedó a un solo plato de la final”.

David Sotelo se inició en el tiro practicando la caza porque “mi abuelo fue cazador de toda la vida y también sus hijos: mi padre y mi tío”. Su abuelo era Julio, el inolvidable conserje de la Plaza de Toros de Zamora, fallecido recientemente. Pronto se aficionó al tiro al plato en los trillos de los pueblos. Comenzó a tirar con 16 años, un poco tarde, ya que la edad para iniciarse es la de 14 años.

La pandemia del Covid ha sido nefasta también para el tiro al plato ya que anteriormente abundaban las tiradas por toda la provincia. Ahora las oportunidades son escasas como también son escasas las instalaciones para practicar esta especialidad olímpica: en Villalcampo existe el club El Cigüeñal; en Benavente está El Jaral y en Asturianos de Sanabria también existe otro club. Son las tres instalaciones que organizan regularmente tiradas en la provincia de Zamora.

La primera categoría en el tiro al plato es la Junior que va de los 14 a los 21 años. Sotelo está compitiendo en su última temporada como junior aunque gracias a una nueva normativa, podrá seguir militando en esta división el próximo año en competiciones internacionales. Sus apariciones con la selección española se han producido hasta el momento en foso universal, pero el pasado año alcanzó el subcampeonato del mundo y oro por equipos en foso olímpico que es la reina de las modalidades de esta especialidad. En 2021, Fuster era el mejor del equipo nacional junior pero ya ha dado el salto a la categoría superior; ahora continúa Andrés García que es el primero del ranking nacional y Juan Antonio García. En 2023 dará el salto a la categoría senior, un salto que se presenta terrible y más teniendo en cuenta el altísimo nivel que tiene el equipo español: “Ya hay mucho nivel y habrá que hacer 120 de 125 platos para entrar en la selección nacional”.

Este objetivo tan sólo se puede alcanzar incrementando las horas de entrenamiento y trabajando el factor sicológico que “es lo que más influye en que un tirador siga siendo bueno”, a lo que le ayudarán bastantante los estudios de Psicología que cursa en Salamanca: “Puedes conseguir grandes resultados en competiciones secundarias, pero el día del Campeonato, no puedes fallar y tienes que soportar la presión”. De todas formas, pese a contar con un patrocinador, Cartuchos JG, que le ayuda, su gasto en munición es altísimo: “La Federación ayuda en los viajes a las competiciones, pero no en cartuchos o en los desplazamientos por carretera. Afortunadamente, Armería Carril, de Salamanca, me ha ayudado a conseguir la culata que tengo”.

Suele entrenar en las instalaciones federativas de El Rebollar, en Valladolid, donde no paga el coste de los platos, pero si opta por entrenar en Zamora, tiene que asumir parte del gasto de la instalación”. Sus entrenamientos quedan únicamente para los fines de semana en los que no tenga competición: “Eso es muy poco pero es que el gasto económico es muy alto”, añade David Sotelo.

Actualmente tiene una buena escopeta, marca Beretta, la misma que utiliza el campeón olímpico, Alberto Fernández.

Sus próximos compromisos serán los campeonatos Europeo, donde España defiende el segundo puesto, y el Mundial en el que la selección española parte como defensora del título.