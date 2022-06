La gran actuación de la selección española de rugby sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Zamora tuvo muchos nombres propios pero, por encima de todos, destacó el de Carmen Castellucci. Motivo por el que recibió el premio que concede Iberdrola a la mejor jugadora del “Partido de las Estrellas”. Galardón que recogió de manos de Miguel Calvo, delegado institucional en Castilla y León de la empresa patrocinadora, y acompañada de Carlos Martínez, presidente del Zamora Rugby Club.

La segunda línea de 19 años, pese a ser la más destacada sobre el verde, no quiso restar mérito al resto de Las Leonas y señaló que su premio también le correspondía, en cierta medida, a ellas. “No me lo esperaba, no sabía ni que había premio para la MVP. Pero este reconocimiento es trabajo del equipo, creo que una jugadora acaba siendo la mejor del encuentro gracias al trabajo de todas”, comentó Castellucci, asegurando que el partido deja una “lectura muy positiva” para el futuro del equipo español ya que “pese a contar con muchas caras nuevas, en solo una semana de trabajo, se están viendo jugadoras con mucho potencial y calidad de cara al nuevo ciclo”. “Eso nos hace pensar que hay equipo”, subrayó la internacional del AC Bobigny 93.

En cuanto al paso por Zamora, la MVP del “Partido de las Estrellas” afirmó que Las Leonas se van “muy contentas” de esta visita. “Ha sido una organización precipitada, de última hora, pero sobresaliente. Nos avisaron con una semana de antelación que había concentración y estamos muy sorprendidas del trabajo hecho por el club, su despliegue y el cariño de la ciudad, que nos ha acogido con los brazos abiertos”, destacó, asegurando que ayer en la Ciudad Deportiva había “casi más afición en la grada que en la final del Europeo”.