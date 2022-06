Rafa Nadal es uno de los mejores tenistas del mundo, pero también el más maniático. Solo hay que ver un partido del tenista español, que se acaba de proclamar vencedor del Roland Garros por decimocuarta vez, para darse cuenta de todos y cada uno de sus “tocs” en la pista de juego.

Un ritual preciso del jugador manacorí que se podría resumir así cada vez que va a sacar: zapatilla, zapatilla, pelota, calzoncillo, camiseta, camiseta, nariz, oreja, nariz, oreja, muñequera y bote, bote, bote.

En primer lugar, Rafa limpia la línea de saque de la pista de tierra batida con el pie.

A continuación, con la ayuda de la raqueta, se sacude el polvo de arcilla de las suelas de las zapatillas: primero la derecha, luego la izquierda y, por último, la derecha.

Después, descarta una de las tres pelotas que guarda en los bolsillos de su pantalón para que la recoja el recogepelotas.

Acto seguido, Rafa se lleva la mano al culo para sacarse el calzoncillo.

Una vez colocado, toca ajustarse bien la camiseta: primero hombro izquierdo, luego derecho.

Con la vestimenta ya bien acomodada, es el turno de amoldar bien la cabellera y de despejar el rostro: el tenista se toca la nariz, se retira el pelo de la cara llevándolo tras la oreja izquierda, de da otro toquecito en la nariz y repite el gesto en la oreja derecha, un “toc” de sus inicios cuando lucía el pelo más largo.

Con la cara despejada, Rafa retira cualquier gota de sudor de su frente y de sus pómulos pasándose la muñequera, primero del lado derecho de la cara, luego del lado izquierdo.

Ahora sí, llega el momento del bote, ya sea con la mano o con la raqueta.



Si aún piensas que Rafa no es maniático, tendrás que saber que hay más. Cuando se seca con la toalla en lugar de las muñequeras, el tenista español siempre la tiene que dejar perfectamente estirada sobre la valla de la pista, no vale quedar ni una arruga. Por otra parte, resulta muy llamativo su colocación de las botellas de agua y de sus sales minerales.

¿Y todo por superstición? No, él prefiere llamarlo concentración. “Cuando entreno no tengo ningún ritual, pero cuando estoy compitiendo me da seguridad”, explicaba en un coloquio cubierto por el diario Sport.