“Estamos devolviendo las ganas de fútbol sala a la ciudad”

Tres años después de coger las riendas del primer equipo del River FS, de ascenderlo y consolidarlo en Tercera División, Pablo Rivas pasa página. El técnico deja el banquillo de una plantilla a la que ha sabido exprimir al máximo, aunque continuará involucrado en un club que, subraya, sigue en crecimiento. Está orgulloso de lo logrado en una entidad que apuesta por la cantera y asegura que lo deja con la conciencia tranquila y el objetivo cumplido.

–¿Qué es lo que le lleva a dejar el banquillo?

–Después de tres años considero que el ciclo ha terminado y no creo que haya que perpetuarse en ningún cargo. Pensando en el club y en todos, creo que ha sido lo mejor.

–¿Lo tenía claro desde que cogió el cargo o ha sido una decisión de las últimas semanas?

–Cuando cogimos el equipo sí nos pusimos de tope 3 o 4 años porque teníamos claro que todo son ciclos. Esta temporada ha sido muy dura, muy cargante y desde Navidad tenía la decisión prácticamente tomada. La idea era acabar lo mejor posible, y así ha sido. Hemos hecho una buena segunda vuelta y hemos librado al equipo, compitiendo hasta el último día. Nos vamos con la conciencia tranquila, el objetivo cumplido y orgulloso de haber entrenado al equipo de mi ciudad.

–¿Qué ha tenido de especial esta temporada?

–Creo que no ha sido solo esta, sino que venimos de dos años de pandemia muy complicados. Este año los casos COVID han sido más en el equipo, y de larga duración, también lesiones… La temporada se ha hecho muy dura en todos los sentidos porque era difícil a veces confeccionar una convocatoria para ir a los partidos. Gracias a que hemos tenido un Juvenil del que poder tirar, con jugadores que han cumplido con creces todo lo que les hemos pedido, tanto en entrenamientos como partidos. Todo te va saturando porque ves que tenemos todo gente de Zamora, con sus trabajos, le sumas lesiones COVID… y nos ha costado hasta cerrar entrenamientos. Ha sido una temporada dura a nivel psicológico.

–Todavía más cuando se hacen las cosas con seriedad.

–Nosotros, tanto plantilla como cuerpo técnico, siempre hemos hablado que lo mejor que hemos tenido estos años ha sido el grupo. Hemos intentado ser lo más profesionales posible. Somos un club “amateur”, lo hacemos porque es nuestra pasión y nos gusta. Esto nació con la idea de que los chavales de Zamora tuvieran una referencia y una salida a la formación base. En estos tres años han debutado más de veinte canteranos, están ocho instaurados en el primer equipo unos ocho jugadores formados por nosotros, y es de lo que más orgullosos estamos. Es momento para reflexionar, ver todo con perspectiva y las vistas no son malas. Hemos hecho un trabajo y el que venga por detrás puede conseguir grandes cosas porque el club tiene un margen de crecimiento brutal, y en eso vamos a seguir trabajando. Ahora me toca trabajar desde el otro lado.

–¿Va a seguir en el River FS?

–Voy a seguir en el club, ayudando y apoyando en todo lo que pueda.

–¿Con qué se queda de todos estos años?

–Me quedo con la cantidad de gente de Zamora que ha demostrado que puede jugar en una división nacional y con el crecimiento que ha tenido el club en estos años, que ha sido muy bueno en todos los equipos. Pero, sobre todo, me quedo con la cantidad de gente que me ha acompañado en este camino y que recordaré siempre. Yo creo que lo más importante son las personas, y las voy a tener siempre.

–Cuando desapareció el Fútbol Sala Zamora dejó un vacío, ¿cree que entre el River FS y el InterSala se ha conseguido recuperar?

–Estamos en el camino correcto. Estamos devolviendo la ilusión y las ganas de fútbol sala a la ciudad de Zamora. Llegar a las cotas de éxito que alcanzó el extinto FSZ de Justy es difícil todavía, y es un trabajo de ir paso a paso, poco a poco y no tratar de crecer de la noche a la mañana porque la caída será fuerte. Estamos en el camino correcto, y poco a poco trataremos de conseguir lo que se consiguió. Es difícil porque se alcanzó la élite, se llenaba el pabellón, una afición que fue la mejor de España… nos gustaría recuperarlo, pero es poco a poco.

–¿Apuesta por la unión de clubes?

–Si la línea de trabajo es similar o tiene puntos parecidos, la unión es beneficiosa, y más en una ciudad como Zamora. Pero creo que a día de hoy no vamos por la misma línea de trabajo, sin menospreciar la de ellos ni engrandecer la nuestra. Todas son válidas y ellos han hecho una gran temporada, pero no tenemos los mismos objetivos a corto-medio plazo y eso hace difícil que podamos unirnos. Por lo demás, no hay problema.