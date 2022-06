“La Rosaleda no se explica, hay que vivirla”

El Caja Rural Atlético Benavente FS está escribiendo una de las páginas más brillantes de la historia del deporte de la ciudad, pues son solo dos escalones los que separan al equipo dirigido por Chema Sánchez de la máxima categoría del nacional. La temporada de ensueño que ha cuajado el combinado blanquiazul no se entendería sin su máximo goleador, también máximo artillero de la competición. Pablo Ibarra, en su primera temporada en Benavente, se ha ganado el cariño de toda la afición con sus 40 goles en temporada regular y actuaciones de primer nivel que han ayudado en gran medida a que el equipo, actualmente, esté donde está. El pívot está disfrutando como nunca, y confía en seguir haciendo historia con el equipo que, dice, le ha hecho recuperar la confianza perdida.

–Este sábado, el equipo sigue reescribiendo la historia, esta vez un pasito más cerca de la Primera División. ¿Cómo se encuentra el vestuario ante una cita así?

–Yo creo que el vestuario está tranquilo. Está ilusionado, por la parte de hacer feliz a tanta gente de Benavente y porque al final, bueno, yo creo que estamos haciendo historia y el vestuario está con ganas de seguir haciéndola. No tenemos ningún tipo de presión porque disfrutamos haciendo lo que hacemos y tenemos claro que vamos a ir el sábado a intentar ganar el primer partido de la eliminatoria.

–¿Qué se podría esperar de BeSoccer CD UMA Antequera, rival de este sábado?

–Sabemos que es un rival complicado. Son campeones de Copa del Rey y lo consiguieron ganando a cinco equipos de Primera División, así que sabemos que va a ser un partido duro. Pero bueno, nosotros sabemos que si hacemos lo que tenemos que hacer y estamos concentrados podemos ganar a cualquiera. Al final hemos ganado al segundo clasificado, así que ¿por qué no hacerlo con el tercero?

–El Atlético Benavente marcó el gol que le daba el pase a la final a falta de cuatro segundos para el final del encuentro. ¿Llegaron a ver desaparecer sus opciones de clasificarse?

–Hombre, faltando tan poco tiempo es verdad que se te pasan mil cosas por la cabeza, pero yo creo que si por algo nos hemos caracterizado este año es por no rendirnos hasta el último momento. Eso al final es el reflejo de todo el año, siempre luchamos hasta el final, hasta el último segundo, y seguiremos haciéndolo en estas dos finales que nos quedan.

–¿Cómo consiguió el equipo la fuerza mental para no rendirse y no dejar de pelear, literalmente, hasta el último segundo?

–La verdad es que sacamos de lo que teníamos. Fue un partido muy intenso, muy físico. Ellos son un gran equipo y yo creo que nos miramos un poco entre todos y dijimos: “Tenemos que ir a dar el cien por cien”, como nos pide el míster y a base de esfuerzo y fe pues lo conseguimos, que es lo importante.

–¿Qué les transmitía Chema Sánchez en ese último tiempo muerto, clave para la remontada?

–Nos transmitía calma, que teníamos que confiar en el trabajo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo y que si lo hacíamos pues íbamos a obtener el resultado que esperábamos.

–¿Cómo ha vivido su primera temporada en Benavente?

–La verdad es que esta primera temporada está siendo mágica. Al final es muy bonito vivir un play-off de ascenso a Primera División. Me he encontrado con un club muy humilde, que se ha portado siempre genial conmigo. Y a nivel personal me ha ayudado también a recuperar la confianza que quizás había perdido el año pasado, así que estoy muy contento.

–Habiendo disputado partidos de Copa del Rey y en Primera División, ¿podría considerar este como uno de los partidos más importantes de su carrera?

–Hombre por su puesto. Al final estos partidos no dejan de ser finales, como quien dice. Y creo que es algo único que no había vivido hasta ahora, y que siempre voy a recordar. Estoy seguro de que este va a ser uno de los partidos más importantes que voy a vivir.

–¿Qué siente al ver cada partido en casa el ambiente de La Rosaleda y el cariño que le ha brindado desde el principio?

–Es algo que no se puede explicar. Mucha gente me pregunta y yo les digo: “Mira, si queréis saber lo que se siente tenéis que venir a La Rosaleda y vivirlo”, porque creo que es algo único que con palabras no podría explicar. Es un sentimiento especial, distinto. Toda esa gente que lucha por ti, que viene a verte y que se emociona, que sufre como nosotros y que nos apoya pues creo que es algo increíble.

–¿Cómo ve al equipo, física y mentalmente después de una temporada tan exigente?

–A ver es verdad que a final de temporada se nota que ha sido un año con muchos partidos, muy físico, y es verdad que a lo mejor pegas un bajón físico, pero no estamos en un mal momento. Mentalmente estamos bien, anímicamente estamos bien, porque es algo que no nos esperábamos vivir y que estamos disfrutando. En cuanto a lo físico, creo que no llegamos en un mal momento tampoco, la verdad.

–¿Y usted, personalmente, cómo se encuentra?

–Pues bueno, he tenido una lesión que no me ha permitido entrenar con el grupo, pero bueno, ya estoy muchísimo mejor y volviendo a entrenar con el grupo. Eso para mí es muy importante, porque me hace coger cada vez más confianza y mejores sensaciones. Y estoy muy motivado, la verdad, con el partido del sábado, deseando que llegue ya.

–¿Qué espera de La Rosaleda para este sábado?

–Es que se pueden esperar tantas cosas de ellos… No sabes cómo te van a sorprender esta vez. Llevan unos cuantos fines de semana sorprendiéndonos y estoy seguro que así va a ser, de nuevo, esta vez.

–¿Habrá pasillo al inicio del encuentro?

–Pues no tengo ni idea. No me lo había planteado. Por supuesto que no me importaría hacer un pasillo a un equipo que ha ganado la Copa del Rey. Ha ganado un título y por eso no me importaría demostrarles el respeto y la admiración por lo que han conseguido. Así que, si hay que hacerlo, se hace, sin ningún problema.

–¿Algún mensaje que quiera mandar a la afición de cara al partido del sábado?

–Decirles que esperemos que estén con nosotros el sábado, que saben que son muy importantes para nosotros. Les estamos agradecidos siempre, porque son la mejor afición que puede haber y que esperamos darles una alegría este fin de semana y ayudarles a soñar con hacer historia aquí en Benavente.