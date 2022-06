El Atlético Benavente quiere seguir haciendo historia

El Caja Rural Atlético Benavente FS vuelve a citarse con la historia hoy a partir de las 20:30 horas, esta vez un poco más cerca de Primera División, en la ida de la final del play-off de ascenso. Los blanquiazules reciben en La Rosaleda al flamante campeón de Copa, BeSoccer CD UMA Antequera, en lo que será ya el tercer partido que enfrenta a ambos conjuntos en este curso 2021/2022.

Este encuentro, además, tiene el añadido de que, pase lo que pase será el último en La Rosaleda de la presente temporada, al haber cambiado la Real Federación Española de Fútbol el formato de las eliminatorias de ascenso y haber eliminado la promoción contra el antepenúltimo equipo de Primera. Es decir, el Caja Rural Atlético Benavente FS ya juega a todo o nada.

Se trata de un partido lleno de alicientes, pues de las dos veces que se enfrentaron ambos equipos, el bloque de Chema Sánchez no consiguió puntuar en ninguna de ellas, de modo que no hay mejor ocasión para resarcirse contra un rival que tiene tomada la medida al combinado blanquiazul. Jesús Preciado, ala del equipo benaventano, ha afirmado en la rueda de prensa previa al partido que “sobre todo aquí en casa no competimos al nivel al que estamos acostumbrados, así que tenemos que sacarnos la espina por nosotros y por nuestra afición”.

Aitor, autor del gol que selló el pase del equipo a la final, ha querido transmitir la tranquilidad del vestuario y ha declarado que “las sensaciones del equipo son buenas” y que “hemos estado entrenando a un buen ritmo”. Además, ha querido agradecer a la afición el apoyo que ha brindado siempre al equipo, incluso en los entrenamientos a puerta abierta y ha prometido que “intentaremos darles un partido bonito”.

Por su parte, Chema Sánchez, el arquitecto de este sueño que está viviendo el Caja Rural Atlético Benavente FS, y toda la ciudad, ha reconocido que “somos unos privilegiados porque estamos en el mes de junio y seguimos disfrutando de nuestra pasión que es el fútbol sala”. Además, ha hecho gala de ese optimismo que le caracteriza y ha querido hacer una lectura positiva de las dos derrotas sufridas contra BeSoccer CD UMA Antequera. “Lo que ocurre en temporada regular te da una referencia del potencial que tiene el equipo, pero son partidos con un componente emocional diferente, con objetivos diferentes y en situaciones muy diferentes”, ha explicado el técnico salmantino.

Sánchez ha avisado también al rival de este sábado. “Antequera no nos ha visto todavía, durante la temporada regular no competimos ni allí ni aquí como sabemos competir”, sentenciaba el entrenador. Ello, según ha manifestado, es lo que más impulso le da y lo que más certeza le da de que, si el equipo compite al nivel al que sabe competir, el Caja Rural Atlético Benavente FS puede llegar a donde quiera. “La eliminatoria pasa por creer en nuestras posibilidades y porque alcancemos el nivel competitivo del otro día, que rozó la excelencia”, declaraba el técnico.

El de este sábado es un partido histórico para el equipo y para la ciudad y, como tal, el Caja Rural Atlético Benavente FS ha preparado una previa acorde con las circunstancias y la enjundia del encuentro que vivirá. Del mismo modo que ya lo hizo en el encuentro frente a Peñíscola, habrá música y todo tipo de actividades para disfrute de una afición que hará de La Rosaleda un lugar mágico. En ello cree también Chema Sánchez, que afirma sentirse seguro de que “el aura que se genera hoy por hoy en La Rosaleda es algo intangible, pero es algo real”. “Esa magia nos ha acompañado durante toda la temporada y nos acompañará también en el último partido”, sentenciaba.